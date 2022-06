AMLO reprocha que ONU desdeña su Plan Mundial de Fraternidad y de Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que no haya pasado nada con su propuesta que planteó ante el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre pasado para crear el Plan Mundial de Fraternidad y de Bienestar para garantizar la vida digna de más de 800 millones de personas.En conferencia de prensa matutina y al manifestar que se debe de revisar a organismos internacionales, el jefe del Ejecutivo federal señaló que tampoco se hizo caso y “no funcionó” su iniciativa de que la ONU garantizará vacunas contra la pandemia del COVID a los países más pobres, pues señalo que las dosis fueron a parar a las naciones más desarrolladas.“Fui a plantear a la ONU que había que atender el problema de fondo, hay 800 millones de seres humanos que viven o sobreviven con un dólar diario, mientras unos cuantos han visto crecer sus riquezas como nunca, y no pasó nada, no se hace nada.“Cuando la pandemia, fue el colmo. Propusimos la creación de un mecanismo para que la ONU pudiera garantizar vacunas a los países con población marginada, pobre; no funcionó, las vacunas fueron para los países con más ingresos, no para los países pobres, esos se quedaron hasta el final”.En noviembre pasado, al presidir la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y retomando su lema de campaña electoral:“Por el bien de todos, primero los pobres”, el Jefe del Estado mexicano planteó la creación de un Plan Mundial de Fraternidad y de Bienestar para garantizar la vida digna de 750 millones de personas pobres, pero con base en el modelo de los programas sociales que impulsa su gobierno, como ‘Sembrando Vida’, así como las pensiones universales para adultos mayores.El Mandatario federal detalló que un fondo de un billón de dólares anuales se puede obtener de cobrarles un impuesto a las mil personas más ricas del mundo, a las mil corporaciones más grandes y a los países del G20.“Nunca en la historia de esta organización (ONU) se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación atendiendo las causas y no sólo las consecuencias. A tono con esta idea, en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de la ONU un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios”, subrayó López Obrador.