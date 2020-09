AMLO vino a Veracruz a promocionarse, no se ven sus resultados: PRD

La gira presidencial del fin de semana por territorio veracruzano tuvo un tinte proselitista, señaló el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez.



El líder del partido del Sol Azteca en la entidad, en conferencia de prensa, lamentó que en plena pandemia por el COVID-19 el Ejecutivo federal justificara su visita a Xalapa, Veracruz y Córdoba con la revisión de los programas sociales.



Asimismo, manifestó que no dio respuesta a la petición de reducción de las tarifas de energía eléctrica, así como la condonación de deudas de muchas familias veracruzanas a las que la CFE les ha cortado la luz.



El dirigente perredista dijo que los resultados que el primer mandatario del país destacó en territorio estatal, no se han visto pues el Estado enfrenta una severa crisis por la pandemia que afecta su desarrollo económico.



“Vino a participar en reuniones privadas con el tema de revisar los avances de programas sociales, lo que le sirvió para hacer proselitismo, anunciando resultados que no se ven por ningún lado en el Estado, en Veracruz se vive una crisis económica”, señaló.



Y es que a pesar de que el Presidente resaltó que se entregaron en cinco meses 111 mil créditos a la palabra a pequeñas empresas por un monto total de 2 mil 800 millones de pesos, la reactivación económica no ha llegado.



“El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dispuso de 350 millones de pesos para promoción del béisbol, así mismo se congratuló con el incremento de las remesas que llegan a miles de familias en México y Veracruz, la gente se sigue yendo a los Estados Unidos por falta de empleos y de oportunidades económicas”, aseveró Sergio Cadena.