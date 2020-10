Amplia propuesta cultural ofrece el IVEC para octubre

,

Amplia y variada es la propuesta de actividades en línea, ofrecida por el Instituto Veracruzano de la Cultura para el mes de octubre, una propuesta de cultura en línea que cuenta con exposiciones, cine, conversatorios, conciertos, cursos y otras actividades, que se transmiten a través de las plataformas digitales de sus recintos culturales.La Galería de Arte Contemporáneo, @GACXalapa, presentará el catálogo digital Veracruz de la costa a la montaña, estampas de Rafael Ruiz. Además continúa, todos los miércoles, con las ya esperadas charlas Aproximaciones al patrimonio edificado veracruzano con la participación del arquitecto restaurador Antonio Ochoa, y los jueves, no se pierdan la serie Los artistas en su espacio.El Ágora de la Ciudad, @AgoraXalapa, a través de los Viernes de Cine transmitirá una muestra de cortometrajes de la Especialización en Estudios Cinematográficos de la Universidad Veracruzana. El programa Conversando con estará dedicado a proyectos literarios y el artista plástico Daniel Teodoro presentará la exposición Sueños de cuarentena.Programa que continua con el rescate de la narración oral, todos los sábados del mes la Casa de Cultura de Coatepec, @CasadeCulturaCoatepecIVEC, presenta el ciclo Estamos hechos de historias y todos los jueves, el programa Otoño Musical.Los lunes, miércoles y viernes, el Jardín de las Esculturas, @JardinDeLasEsculturas, presentará Bitácora digital del JEX, infografías de las especies animales que se encuentran en el Jardín realizadas por varios artistas plásticos. Además, el público podrá disfrutar del B-roll Exploraciones del Jardín, video conformado por secuencias de plantas, insectos y texturas de las esculturas.En la serie Hablemos de Teatro Javier Barria, Liliana Hernández, Sandy Deseano y Estefanía Gallegos van a compartir experiencias todos los miércoles desde el Teatro del Estado, @TeatroDelEstado. El jazz se hará presente con una remembranza de Guillermo Cuevas, en colaboración con la Xalapa Jazz Orchestra.El Museo de Arte del Estado de Veracruz, @MAEVorizaba, transmitirá la charla Diego Rivera y Amedeo Modigliani en Montparnasse, la relación artística y personal de dos genios, en la que participa Luis Rius Caso. Además, continúa la serie Lunes de Espacios Interiores para conocer el acervo pictórico del Museo, en voz de Milena Koprivitza.El programa que ha preparado el Ex Convento Betlehemita Centro Cultural, @ExConventoBetlehemita, incluye el tradicional Sábado infantil que presenta lecturas, tutoriales de dibujo y diversas actividades para los más pequeños. Los miércoles la música se hará presente con el ciclo En clave juvenil, realizado en coordinación con el Instituto Veracruzano de la Juventud.El Centro Cultural Atarazanas, @Centroculturalatarazanas, presenta la exposición pictórica de Honorio Robledo: Realismo tropical. Las Charlas sobre patrimonio cultural abordarán este mes el tema “cultura popular y tradicional”, y continúa la serie Lunes de cocina ¡Así se come en Veracruz!El Centro Cultural Casa Principal, @CasaPrincipalIvec, estrena la exposición virtual Colectiva de artistas veracruzanos, con la curaduría del maestro Manuel Salinas Arellano. Todos los viernes se realizará el seminario Categorías estéticas de la imagen, para aprender sobre arte contemporáneo.Desde la Casa Museo Agustín Lara, @MuseoAgustinLara, continúan los tradicionales Miércoles Bohemios, espacio que promueve la música de artistas y grupos locales. Todos los sábados, Ricardo Torres impartirá el curso Técnica básica de la trompeta, y el 30 de octubre, en conmemoración del natalicio de Agustín Lara, Edgar Dorantes ofrecerá un concierto de piano.La Fototeca de Veracruz, @FototecaDeVeracruz, presentará la exposición virtual Nocturno, fotografía de Iván Piñón Santiago, y llevará a cabo conversatorios con Alan Morgado, Elsa Medina, Felipe Olivera y Óscar Martínez los viernes del mes, acerca de temas relacionados con diversos aspectos de la fotografía.Los viernes, desde el Museo “Teodoro Cano”, @MuseoTeodoroCano, el público podrá conocer la labor de artistas de la región de Papantla en la emisión Los artistas en su espacio. Para esta ocasión toca el turno a Emmanuel Hernández compartir su testimonio en la charla De Papantla he venido. Memorias de un volador.Disfruta de esta rica e interesante oferta cultural desde las páginas de Facebook de los recintos culturales del IVEC. Consulta las carteleras en www.ivec.gob.mx y para mantenerte informado sobre las actividades del Instituto sigue las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube: @IVECoficial, y Twitter: @IVEC_Oficial.