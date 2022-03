Amplían plazo para declaración patrimonial de funcionarios de Tezonapa e Ixhuatlán de Madero

Por falta de apoyo de las administraciones municipales, los Órganos Internos de Control (OIC) de los Ayuntamientos de Tezonapa e Ixhuatlán de Madero ampliaron hasta el 31 de este mes de marzo el plazo para que los servidores públicos presenten las declaraciones patrimoniales y de intereses, únicamente en la modalidad inicial y de conclusión.Los acuerdos se tomaron porque no se ha podido instalar en su totalidad la infraestructura para habilitar el sistema Veracruz-Declara, que será el medio electrónico para el cumplimiento de esa obligación.En el caso de Tezonapa, Yuriria Herrera Torres, titular del OIC, expuso que la actual es una administración entrante y no cuenta en este momento con la infraestructura adecuada para poner el sistema Veracruz-Declara en red.Además, al inicio de la administración no se contó con las facilidades para la configuración de la plataforma, por lo que se amplió el plazo para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses, únicamente iniciales y de conclusión.Mientras que Efraín Hernández Solís, titular del OIC de Ixhuatlán de Madero, dijo que aún no está instalado en su totalidad el sistema Veracruz-Declara que permitirá la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.Señaló que por el proceso de entrega-recepción de la administración 2018-2021, no se ha tenido el tiempo suficiente, aunado a ello, no se contaba con el equipo idóneo con las especificaciones técnicas suficientes que se requieren, así como tampoco se contaba con el recurso económico necesario para la adquisición de dicho equipo de cómputo.Por lo que fue necesario ampliar el plazo hasta el 31 de marzo para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de declaración inicial.