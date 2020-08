Analiza AMLO apoyos para que escuelas particulares sigan abiertas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analizarán los casos en donde se pueda ayudar a las escuelas particulares para que sigan abiertas porque por la crisis económica se prevé una disminución en su matrícula.



“Primero garantizar que por la televisión todos tengan garantizada la educación y luego vamos a ir viendo los casos en donde podamos ayudar a escuelas particulares, porque en efecto, se está reflejando que haya menos matrícula en las escuelas privadas, es decir, disminución de inscripciones”.



En su conferencia de prensa en las instalaciones de la Tercera Brigada de la Policía Militar, en Culiacán, Sinaloa, el Jefe del Ejecutivo pidió a las escuelas privadas que no cierren sus instalaciones, que busquen apoyos, para que ayuden a garantizar el derecho a la educación.



“Como decía el filósofo, nada humano nos es ajeno, lo que tiene que ver con la salud y educación es fundamental, es prioritario, no vamos a abandonar la educación y la salud del pueblo, tenemos que buscar la manera de resolver que se atienda toda la demanda educativa”, dijo.



Ante las inconformidades de la CNTE por el nuevo modelo, basado en la televisión para el regreso a clases, el presidente López Obrador instruyó al titular de la SEP, Esteban Moctezuma, para que busque un encuentro con el SNTE y la CNTE con el fin de llegar al consenso sobre el nuevo modelo.



"Hace falta más comunicación y diálogo, voy a pedirle al titular de la SEP que busque un encuentro con la CNTE y el SNTE y busque un consenso, porque no se perjudica a nadie, es para que los niños y estudiantes tengan sus clases".



El Presidente dijo que en los casos de los maestros, van a seguir recibiendo sus salarios y prestaciones, no se altera nada en lo laboral.



Entre 20 y 25% de las escuelas particulares en riesgo de cerrar



El presidente de la Asociación de Escuelas Particulares, Alfredo Villar, señaló que están en riesgo de cerrar, entre el 20 y 25 por ciento de las 47 mil escuelas privadas que hay a nivel nacional en todos los niveles.



“Están en un gran problema las escuelas particulares en estos momentos porque los padres de familia no están pagando las colegiaturas debido a que muchos perdieron su empleo, su negocio, no tienen para pagar; se está llegando a un acuerdo con ellos para darles plazos, inclusive descuentos, para ver cómo se pueden pagar las colegiaturas porque la escuela particular tiene la carga de todos sus trabajadores”, señaló en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.



De Villar comentó que aún se desconoce cuántas escuelas privadas cerrarán definitivamente y cuántas van a suspender el ciclo escolar 2020-2021, pues solicitarían permiso a la Secretaría de Educación Pública para reiniciar actividades hasta el siguiente ciclo escolar.



Añadió que tampoco se conoce el número de alumnos que están abandonando los colegios particulares para inscribirse a escuelas públicas.



Destacó que las escuelas particulares no darán clases por televisión, utilizarán las vías digitales para que maestros tengan contacto con sus alumnos.