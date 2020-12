Analiza Igor Rojí posible candidatura a la diputación federal para el 2021

El alcalde Igor Rojí López reconoció que analiza la posibilidad de buscar una candidatura para el 2021, la cual podría ser para la diputación federal, aunque aseguró que no es su prioridad.



Mencionó que en los primeros meses del año tendrá que definir su decisión ya que primero quiere dejar encaminados proyectos en la ciudad, sobre todo los que comprometió en campaña, para que ya arrancados vayan avanzando.



“Si las cosas salen bien el primer trimestre del año estaríamos pensando en algún puesto en las próximas elecciones”, dijo.



El Alcalde comentó que verá cómo vienen los tiempos electorales en el momento adecuado definir si pide licencia al cargo.



Mencionó que este tema ya lo ha platicado con su esposa e hijo y su hijo no quiere que busque otro cargo porque le preocupa saber en dónde andará.



Sobre el cargo que buscaría, mencionó que depende de los acuerdos a los que se llegue en la alianza PRI-PAN-PRD, pero al parecer al PRI le tocaría en este distrito la alcaldía y la diputación federal.



Respecto a esas coaliciones, consideró que no hay por qué espantarse pues en países democráticos hay alianzas entre izquierda y derecha para lograr un equilibrio entre poderes.



En este caso, indicó, se busca lograr que los poderes en México estén más nivelados y así como estos tres partidos se han aliado, lo propio ha hecho MORENA con el PVEM y PT, por lo que insistió en que no hay de qué espantarse.