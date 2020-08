Analiza PROFECO realizar Feria Virtual de Regreso a Clases

Debido a que por la situación de contingencia sanitaria que se vive se decidió cancelar la Feria de Regreso a Clases, la PROFECO analiza realizar esta actividad de manera virtual, indicó el titular de este organismo en Orizaba, Martín García Limón.



Comentó que la pasada edición de la feria reunió a más de 12 mil personas, pero ahora, por la pandemia, es imposible llevar a cabo eventos masivos, porque no se puede arriesgar a la población.



Sin embargo, mencionó, a fin de no dejar pasar esta etapa, se pensó en llevar a cabo actividades de manera virtual y ya se le planteó esto al alcalde.



Indicó que la intención sería llevar a los padres de familia las promociones y descuentos de los proveedores para que ellos las tomen en cuenta en determinado momento y pueda adquirir algunos artículos a bajo costo.



Mencionó que la feria estaba programada para realizarse del 31 de julio al 2 de agosto y luego se consideró posponerla para septiembre, pero finalmente se vio que no hay condiciones, por lo que se suspendió.



Señaló que la feria virtual podría realizarse entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre.