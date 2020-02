Anomalías con facturas causaron diferentes resultados en nueva Cuenta Pública 2018

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, afirmó que las discrepancias en los resultados entre el Primer Informe de la Cuenta Pública 2018 y la nueva valoración, se debió a que hubo facturas canceladas con posterioridad por los proveedores y no hubo validaciones de obra pública.



Por esto, ambas cuentas incidieron que en algunos entes que no tenia observaciones resultaron con presunto daño patrimonial y en otros, el monto se incrementó. Sin embargo, aclaró que no se trató de facturas apócrifas.



Expuso que lo entes fiscalizables que se sientan afectados están en su derecho de recurrir a los tribunales, no obstante, la nuva valoración se hizo con apego a la legalidad y añadió que no se trata de una doble fiscalización, toda vez que la referida cuenta aún no se aprueba.



Asimismo, González Cobos dijo que que no se detectó dolo en el primer informe como para afectar a exservidores públicos.



