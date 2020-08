ANTAC afirma que Veracruz sigue sin controlar robo en carretera 

La inseguridad en carreteras sigue siendo una problemática grave, pues los operativos que realiza la autoridad no han dado resultado en el combate de este delito, señaló David Estévez Gamboa, presidente de la Alianza Nacional Transportista AC (ANTAC).



Mencionó que de acuerdo con estadísticas, en el país se roban una unidad cada 5 minutos, mientras que en Estados Unidos la incidencia es de un robo cada 45 minutos.



Dijo desconocer si esto se debe a la falta de una buena estrategia o de voluntad por parte de la Policía Federal de Caminos, que es la encargada de combatir esos ilícitos.



Indicó que por ejemplo los asaltos y robos que se dan en la autopista Mendoza-Puebla son de todos conocidos pero se lleva años con ese problema.



Agregó que cuando hay un asalto, los transportistas dan el reporte inmediato de que hay hombres armados en cierto kilómetro, que generalmente son entre el 222 y el 224, y no pasa nada, los delincuentes siguen asaltando tranquilamente.



Reconoció que estos hechos son los que hacen que la gente se pregunte qué es lo que están haciendo las autoridades, porque al menos ahí parece que no hacen nada.



Mencionó que los transportistas y automovilistas en general que se exponen a esos delitos tendrán que ver cómo defender su patrimonio, pues ya están a punto de desaparecer.