Ante ahogados en Semana Santa, Gobernador pide no beber y meterse al mar

En el municipio de Tuxpan dos personas murieron ahogadas este jueves, en plena temporada de asueto por la “Semana Santa”, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



En entrevista realizada en el municipio de Poza Rica, luego de encabezar la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el jefe del Ejecutivo reiteró el llamado a la población, así como a visitantes, para evitar zonas con alta concentración de personas, así como aplicar la sana distancia, el uso de cubrebocas y todas las medidas sanitarias si acuden a lugares de esparcimiento.



Asimismo, instó a evitar ingresar a los cuerpos de agua ya sea el mar, ríos o lagunas, bajo los efectos del alcohol, pues este día se conformaron dos decesos de personas que en estado etílico ingresaron al mar.



“Hay que cuidarse, si no desean arriesgar su salud no salgan, quien asista a las playas guarde la sana distancia, hay restricciones de cantidades de personas, como también núcleos familiares separados de otros, la sana distancia, la recomendación que hoy Protección Civil nos hace de no ingerir bebidas alcohólicas antes de ingresar a ríos, a playas, tenemos lamentablemente el día de hoy dos ahogamientos en Tuxpan, porque ingirieron bebidas alcohólicas y se metieron a una zona prohibida”, detalló.



García Jiménez insistió en que es importante tomar en cuenta las indicaciones de las autoridades de Protección Civil municipal y en algunos casos estatal, para evitar riesgos, así como desenlaces fatales.



En otro tema y en lo que se refiere a la seguridad, el mandatario explicó que sesionaron en Poza Rica para dar seguimiento a hechos delictivos que se han generado en las últimas horas, con la finalidad de atender de inmediato y así evitar el aumento de la incidencia delictiva, la cual afirmó en esa zona va a la baja.



“Solamente venimos por unos casos que se dieron en Tihuatlán y en Coatzintla, nosotros tenemos como una táctica el seguir de cerca los hechos, estar en la zona donde suceden y desde ahí dirigir las acciones y operativos, no están aumentando, está porque hubo algunos hechos que nos preocupan en estos municipios, han bajado los índices delictivos en la región, pero no queremos que se disparen y se descomponga”, explicó,



Finalmente, informó que tras la muerte de un policía federal en Coatzintla se determinó de acuerdo a las líneas de investigación que se trató de una riña familiar, donde hay una persona detenida.



“Lamentablemente una riña familiar es la línea de investigación y está detenido el presunto homicida”, finalizó el titular del ejecutivo.