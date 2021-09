Ante ajustes presupuestales a órganos autónomos, UV tendrá ejercicio “cuidadoso” del gasto

Ante un posible “ajuste” al presupuesto de los órganos autónomos en Veracruz, el rector Martín Aguilar Sánchez enfatizó en analizar cómo afectarían estos a la Universidad Veracruzana y, además, ofreció un ejercicio “cuidadoso” del gasto.



“En general se están planteando ajustes, necesitamos ver cómo se están planteando, de qué tipo, qué manera, diferenciada o no, porque luego se hacen planteamientos generales y a veces el impacto no es directo o es sobre algunos rubros”.



Aguilar adelantó que en los próximos días se desarrollará la entrega-recepción de la Secretaría Académica y de Finanzas, por lo que dijo, se vive un momento de “inicio de conocimiento” de los aspectos financieros de la Universidad.



“Lo que tenemos que hacer es de acuerdo a las circunstancias que tenemos… un ejercicio del presupuesto y del gasto muy cuidadoso, adecuado, orientado a las prioridades de la Universidad”.



Admitió que la Universidad pública en México requiere “mucha atención”, y por lo tanto urgió a “fortalecer” nuevamente a la institución.



“Tenemos que trabajar mucho para encontrar los posicionamientos en general de la Universidad pública para mejorar sus condiciones académicas como presupuestarias”.



Aguilar Sánchez evitó especificar un costo aproximado del proceso de descentralización de los cinco Campus de la UV, pieza importante de su propuesta de trabajo para dar más autonomía a las regiones académicas.



“Tenemos que valorar efectivamente, pero hay varias cosas que no tienen que ver con presupuesto sino con decisiones administrativas y académicas”.



Dijo que, para darle oportunidad de crecimiento a las cinco regiones, analizan una redistribución del presupuesto en las regiones y después “hacer esfuerzos” para incorporar nuevos recursos.