Ante aumento de casos COVID, cierran ensambladoras de autos en México

Ante el aumento de casos de COVID-19 en la Ciudad de México y el Estado de México, algunas plantas que ensamblan automóviles están cerrando de manera temporal, reveló el empresario automotriz y exdiputado local, Juan Manuel Diez Francos.



"En una llamada telefónica reciente con el director de una planta, me dijo que el efecto es fuerte. Están cerrando la planta de Toluca de Chrysler, de Ford en México, dejan de producir y los obreros dejan de ganar y ahí sí es un efecto impactante".



Explicó que los cierres que hacen estas plantas son de manera temporal pero con ello hay afectación. "El contagio lo podemos tener todos los días pero el asunto es la capacidad hospitalaria, por eso se está cerrando el Estado de México y Ciudad de México, por eso todas las plantas que estén en esa zona deberán cerrar. Los trabajadores no pueden estar ahí porque no está considerada actividad esencial la operación de éstas".



Añadió que, ante un repunte en el número de casos en diversos Estados, la situación que se vislumbra es muy mala y complicada.