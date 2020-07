Ante aumento de contagios, Ayuntamiento determinaría cerrar Córdoba

El director de Protección Civil de Córdoba, José Sierra, dijo que temen llegar este fin de semana a mil contagios de COVID-19, por cual existe la posibilidad de que quede cercado el municipio para que disminuya el número de personas circulando en las calles.



Dijo que de continuar esta tendencia, "el próximo lunes vamos a tomar la decisión de cerrar la ciudad, si la gente sigue insistiendo en salir, sigue pensando que esto es una broma, que es algo político, cosa del gobierno, que es mentira y siguen como siguen, entonces la consecuencia que van a tener es que se va cerrar la ciudad".



"Si los comercios organizados no quieren cerrar y quieren seguir trabajando, entonces no vamos a dejar que entren los coches y quien quiera venir al mercado va tener que caminar desde Peñuela o desde el Parque Centenario".



Indicó que ya se rebasaron para este día los 700 casos confirmados y al finalizar la semana podrían ya tener hasta 900 casos.



"Después de mil casos sería una situación de emergencia y de cierre total. Lo que estamos haciendo es mantener cercos dentro del mercado Revolución y de 10 accesos sólo se tienen cuatro abiertos. En el transporte público, autobuses que vengan con más del 50 por ciento de pasaje sin cubrebocas se va detener la unidad y en taxi puede circular un chofer y dos pasajeros no más".



Destacó que en un día de quincena se tienen hasta 16 mil 400 personas que ingresa al zoco, en días que no es quincena más de 9 mil pero de estos, sólo 3 mil máximo salen con compras, los demás entran a comer o para ver al amigo, investigar tal o cual versión, cuando que deberían de estar en casa.