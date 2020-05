Ante autoridades irresponsables, la gente debe cuidarse a sí misma en pandemia

El pueblo de Xico debe cuidarse a sí mismo y no ponerse en riesgo al acudir a eventos masivos, toda vez que sus autoridades municipales carecen de responsabilidad al convocar a los ciudadanos a reuniones, pese a que se está en el punto más álgido de la pandemia en la entidad veracruzana.



Lo anterior, lo indicó el delegado del Gobierno Federal en el Distrito de Coatepec, Adrián González Naveda, quien lamentó que autoridades locales estén llevando a cabo celebraciones y poniendo en riesgo a los pobladores.



“Si sus autoridades municipales carecen de responsabilidad y evidentemente son incapaces de ejercer liderazgo en esta coyuntura difícil, pues no le queda más que al pueblo organizado cuidarse a sí mismo. Invitamos a la gente de Xico a que no se deje manipular y que no se pongan en riesgo, que no acuda a este tipo de reuniones y que invite a sus vecinos a no acudir”, dijo.



El funcionario federal lamentó que desde esa Alcaldía no se estén siguiendo las recomendaciones que son emitidas por la Secretaría de Salud, a pesar de que en estos días se está viviendo el punto más crítico de la pandemia.



“Es un ejercicio de responsabilidad, estamos en el momento más difícil, en el punto más álgido, por lo que tenemos que poner el ejemplo. El Gobierno de Xico irresponsablemente atenta contra la salud de los ciudadanos al convocarlos a estos eventos”, detalló.



Refirió que los Gobiernos Federal y Estatal están haciendo todo el esfuerzo para inhibir cualquier tipo de aglomeración e incluso se han cerrado calles céntricas en distintas ciudades pero el Ayuntamiento de Xico, dijo, va en contra de esta línea oficial.



“Todos los esfuerzos del Gobierno Federal y del Estado han sido por inhibir cualquier tipo de aglomeración o de concurrencia de ciudadanos que puedan permitir el contagio del virus. Con mucha preocupación vemos que las autoridades del Ayuntamiento de Xico no sólo no están respetando las medidas que la Secretaría de Salud da a nivel federal, sino irresponsablemente van en dirección opuesta”.



“La línea oficial va en el sentido de buscar que la gente no salga de casa, a menos que sea realmente indispensable. Incluso se están tomando medidas los fines de semana, como cerrar los centros de las ciudades donde más casos se han presentado y vemos que ese municipio incluso hace reuniones masivas, con un objetivo que no queda claro del por qué lo hacen. Nosotros no podemos más que hacer un llamado de que sea el digno pueblo de Xico quien ponga el ejemplo”, explicó.



Finalmente, recordó que si bien se detecta una aglomeración que no responda a una necesidad fundamental, personal de corporaciones policiacas pueden acudir a exhortar la dispersión de ésta; sin embargo, por disposición federal no se puede hacer el uso de la fuerza pública para convencer a la gente.