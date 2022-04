Ante carencias, proyectan pequeñas plantas de agua potable que administren vecinos

El secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, adelantó que para este 2022, la SEDESOL impulsará un proyecto de integración de cooperativas para garantizar el acceso al agua potable, uno de los indicadores de pobreza que demuestran la difícil situación en la que se encuentra una veintena de municipios veracruzanos.Al respecto, Guillermo Fernández Sánchez indicó que se buscan opciones que permitan que las familias veracruzanas puedan contar con el servicio, sobre todo cuando hay 4 municipios en los que la mitad de los pobladores carecen de agua entubada.Explicó que este proyecto consiste en organizar una cooperativa entre alrededor de 40 personas a las que se les den los recursos y éstas puedan poner y administrar una pequeña planta de agua potable.Fernández Sánchez dijo que el programa de obra pública de SEDESOL, que incluye diversas acciones en beneficio de los pobladores, contempla una inversión de 150 millones de pesos, cuyas reglas han sido ya publicadas una vez que concluyó la veda electoral por Revocación de Mandato."En este rubro, como son fondos federales la SEDESOL va a estar manejando un poco menos de presupuesto", reconoció el funcionario.De acuerdo con datos oficiales, en Veracruz hay poco más de 8 millones 62 mil habitantes y en promedio el 8.5 por ciento de las viviendas asentadas en el territorio carece de agua entubada.La entidad veracruzana sólo es superada por Guerrero, con 11.1 por ciento de sus viviendas sin agua entubada; por Chiapas con el 9.9 por ciento y por Oaxaca con el 9.8 por ciento sin ese servicio.El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que en 4 municipios de la entidad veracruzana más de la mitad de sus viviendas no cuenta con agua entubada.En séptimo sitio nacional con menor acceso a agua entubada se encuentra Castillo de Teayo, municipio de la zona norte con 20 mil 145 habitantes y en donde el 62.7 por ciento de las viviendas no disponen de agua entubada en la red pública.En el doceavo lugar nacional se ubica Tepatlaxco, en la zona centro, que tiene 8 mil 925 habitantes y el 54.2 por ciento de sus viviendas no disponen de agua en la red pública.En catorceavo y quinceavo lugar nacional con menor acceso al agua entubada se encuentran Chumatlán y Tantoyuca, en la zona central y la zona norte de la entidad, respectivamente.Con más de 4 mil habitantes, en Chumatlán el 53 por ciento de las viviendas carece de agua en la red pública y en Tantoyuca, con casi 100 mil habitantes, el porcentaje de viviendas sin agua entubada es del 52.3 por ciento.El CONEVAL también expone que otros 18 municipios de Veracruz se ubican entre los primeros 100 del país con menor acceso al agua entubada en la red pública. En total, 22 de las 212 demarcaciones se encuentran en dicho top con menor cantidad de agua entubada.