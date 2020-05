Ante conflicto obrero, Central Potrero da por concluida su zafra

El ingenio Central Potrero de forma técnica dio por terminado su zafra 19/20, al no llegar a un acuerdo con la base obrera del Sindicato de la sección 23 del STIASRM, con respecto al pago de utilidades.



Ante eso, las organizaciones cañeras CNPR y la Unión Local de Cañeros A.C, en acuerdo con esta factoría, decidieron derivar las cerca de 90 mil toneladas de caña a los ingenios San Miguelito, municipio de Córdoba y Constancia, en Tezonapa.



El conflicto obrero prácticamente quedó empantanado, luego que mientras los obreros exigían conforme a la Ley Laboral el pago de utilidades, donde la empresa presentó su carátula fiscal en ceros; lo que ha provocado el malestar de los trabajadores azucareros.



En su lucha, expresaron que piden como bono el pago de 30 millones de pesos; y no 9 millones que es lo que les ofrece este ingenio Central Potrero, que pertenece al grupo Beta San Miguel.



Señalan que no es posible que mientras el ingenio San Miguelito dará de utilidades 10 millones de pesos, Central Potrero solo ofrezca, primero 8 y después 9 millones, y todavía a cambio de cancelar más de 130 plazas; a lo que advirtieron que jamás aceptarán.



Pero mientras la Comisión de Utilidades presenta la inconformidad ante la Secretaría de Hacienda e inicia el juicio; la postura de la base trabajadora es no entrar a laborar los días que les corresponden sus días de descanso.



Paralelo a ello, los cañeros, preocupados por su producto que aún está en campo, los camiones cargados de caña que esperaban pasar a descargar; desde este sábado empezaron a transportar la gramínea a los ingenios que pertenecen a este mismo grupo azucarero, que es San Miguelito y Constancia.



El dirigente de la Unión Local de Productores de Caña, José Luis Gordillo y Ángel Gómez Tapia de la CNPR, explicaron que los gastos por la derivación de la caña, lo va a absorber el ingenio Central Potrero.

Además, comentaron que el rendimiento de pago que se obtenga, proyectando su cálculo en función de la calidad de la caña de los últimos días de zafra.



Detallaron que la derivación de la caña será coordinada de manera conjunta por personal del ingenio y organizaciones cañeras; con el fin de garantizar que se cosechará hasta la última caña de los productores abastecedores de Central Potrero.



Concluyeron diciendo que, a grandes males, grandes remedios; ante esta situación que viven con respecto a esta zafra tan complicada por todo lo que ya se sabe; pandemia por el COVID-19 y lo más difícil, el conflicto obrero.