Ante denuncia ciudadana, supervisarán bares y cantinas en Tantoyuca

Más de 12 establecimientos dedicados a la venta de cerveza serán vigilados de forma constante por el área de Comercio Municipal de Tantoyuca, después de que existen denuncias de parte de la ciudadanía que señalan estar atendiendo en forma clandestina cuando se está en semáforo rojo. Agustín del Ángel, titular de la dirección municipal, advirtió que habrá duras sanciones.



De acuerdo al decreto emitido por la Secretaría de Salud de Veracruz, se estableció en el mapa de normalidad que mientras se encuentre en semáforo rojo una zona se deberán suspender la venta y servicio de los bares y cantinas; Tantoyuca, desde el 3 de agosto, se ha tipificado como semáforo de máximo riesgo.



“Se ha estado haciendo los recorridos, invitándolos a que sigan cumpliendo las medidas preventivas en semáforo rojo. Se les indica que deben de estar cerrados y con muchas restricciones con estos tipos de establecimientos de actividades no esenciales”.



“Durante la verificación se están haciendo las recomendaciones necesarias, tratando de que no abran estos comercios. En muchas ocasiones llevamos una coordinación con la autoridad sanitaria para aplicar cualquier medida o sanción. Vemos que la mayoría está acatando pero de no acatar las recomendaciones de los inspectores se estarán viendo las sanciones que correspondan”, expuso Agustín del Ángel.



Explicó que el perímetro que abarca en el mercado municipal se ha observado una mayor afluencia de personas, considerado como una zona de alto índice de riesgo para contraer cualquier tipo de padecimiento a las vías respiratorias; por lo que reiteró a la población no bajar la guardia y no acudir establecimientos en donde haya aglomeración de personas y que ademán operan de manera clandestina.



“También tenemos la facultad de sanciones por la vía del departamento jurídico. Esa alternativa la vamos a llevar a cabo de ser necesario, ya que las recomendaciones no son acatadas como se establece en las disposiciones del Sector Salud”, informó el encargado de comercio de Tantoyuca.