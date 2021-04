Ante desinterés, urge promover vacuna entre indígenas de Veracruz 

El poeta y traductor náhuatl, así como integrante de la Sociedad de Pueblos Originarios “Quetzalcoatl”, Juan Hernández Ramírez, pidió al Gobierno del Estado mayor trabajo de convencimiento para que indígenas del Estado acepten vacunarse contra el COVID-19.



Lamentó que las zonas rurales son extensas y se dificultad los traslados, sin embargo, se instalan pocos módulos de vacunación contra esta enfermedad.



Cabe señalar que el gobernador Cuitláhuac García reconoció el pasado 12 de abril que es posible que haya circulado información errónea sobre la vacuna y que por eso las estimaciones de presencia en los módulos de vacunación no hayan llegado al 80 por ciento en zonas rurales.



“Hemos visto que el porcentaje de quienes iban a aceptar la vacuna en zonas rurales disminuyó un poco. Habíamos pensado que se iban llegar al 80 por ciento y vimos lugares que no, pensamos que es el temor, quizá alguien circuló localmente algún rumor, con información no cierta y por eso los adultos mayores decidieron no asistir”, externó el Ejecutivo veracruzano.



Hernández Ramírez, ganador de la Medalla y Diploma Adolfo Ruiz Cortines 2018, señaló que los ciudadanos en municipios indígenas tampoco están acatando medidas sanitarias como el uso de cubrebocas.



“A las zonas indígenas hay que hacerles llegar información de alguna forma; no sabría si hacer brigadas para que la gente informe o hacer tal vez reuniones con las autoridades municipales”, planteó.



El poeta se refirió al caso de Tantoyuca, municipio de paso para ciudadanos del norte del país que es eminentemente indígena y de habla huasteca, en donde hace falta prevenir contagios, al acumular 131 casos positivos y 30 defunciones hasta la fecha.



“Hace falta trabajo de convencimiento e información; si ésta se genera en Xalapa aquí se queda o no llega a estas comunidades”, añadió.



Hernández Ramírez acudió a uno de los módulos de vacunación contra el COVID-19 en Xalapa, en donde recibió su segunda dosis.



“La atención debe hacerse por sector, las regiones indígenas son grandísimas y la región Huasteca en Chicontepec requiere centros en cada municipio porque el traslado es sumamente difícil y porque las regiones geográficas son grandes”.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Veracruz hay un millón 19 mil indígenas, de los cuales 496 mil 18 son hombres y 522 mil 999 son mujeres.