Ante medicinas oncológicas embodegadas se requiere investigación “puntual y firme”: PRD

Una investigación “puntual y firme” es la que se debe realizar en torno a los medicamentos oncológicos que fueron encontrados embodegados en la Secretaría de Salud, consideró el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez.Señaló que desde que conoció de la designación de Roberto Ramos Alor al frente de la Secretaría de Salud había comentado que no tenía el perfil para hacerse cargo de esa área tan importante y el tiempo le dio la razón.Indicó que el gobernador se tardó “demasiado” en pedirle su renuncia, pues se ha tenido una situación muy difícil con la falta de medicamentos oncológicos para los niños que padecen cáncer.Recordó que los perredistas hicieron varios plantones, con el respaldo de la dirigencia nacional, acompañando esa demanda de las familias que exigían que hubiera los medicamentos.Sin embargo, resaltó que no es la única problemática de salud que hay en la entidad, pues hubo clínicas que se inauguraron y a los 15 días las cerraron porque no contaban con médicos ni medicamentos.Confió en que quien hoy tomó las riendas en esa área cumpla con las responsabilidades que exige el cargo y no partidice las cuestiones de salud, que es lo que estaba ocurriendo en la entidad.