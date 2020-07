Ante necesidad de ingresos, ahora ofrecen sus tacos de canasta en la calle

“Antojitos Santiago, la tía", a punto de cumplir 53 años de servicio, han optado por vender en las calles de la zona centro.



Anteriormente, se encontraban en el parque Juárez de la ciudad de Xalapa y, por el cierre de éste, tuvieron que salir para continuar ofreciendo los famosos tacos de canasta y las tortas.



Carlos Clemente, uno de los integrantes de este negocio familiar, expuso que ya no pudieron quedarse en casa, pues necesitan tener ingresos.



"Ya nuestra economía está en una situación muy complicada. Decidimos nuevamente salir y arriesgarnos para poder vender algo. Estamos vendiendo sobre pedido, ya nuestros clientes nos están pidiendo y sobre la calle estamos vendiendo".



También comentó que recibieron una despensa por parte del Ayuntamiento pero ya no quisieron seguir solicitando ayuda.



"Algunos compañeros están intentando eso. Yo no me atreví, los apoyos son préstamos y como no tenemos una fecha específica de regreso, pues cómo voy a pagar. Al principio nos tocó una despensa en el Ayuntamiento pero ya no quise seguir insistiendo".



Para los que quieran pedir los famosos tacos de canasta del parque Juárez, pueden llamar al número: 22 88 47 00 89.