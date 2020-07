Ante pandemia, empresas deben mantener integridad y transparencia: ICC

La guía de Integridad para una respuesta y reconstrucción resiliente pos-Covid-19 de la International Chamber of Commerce (Cámara Internacional de Comercio-ICC) plantea que la integridad y la transparencia son los factores clave que deben guiar a gobiernos y empresas durante la respuesta a la crisis sanitaria y en la posterior reconstrucción.La agrupación que representa a más de 45 millones de empresas en más de 100 países considera que la pandemia crea entornos que aumentan los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de dinero y otras formas de comportamiento ilícito.Derivado de lo anterior, alienta a los empresarios a mantener “los más altos estándares de integridad en las transacciones comerciales y a que sigan actuando de manera responsable con respecto a los derechos humanos, la buena gobernanza y las normas de integridad. Una crisis, no es excusa para participar en conductas comerciales poco éticas y corruptas”.En su guía, la ICC señala que es necesario mantener la integridad y transparencia en la contratación en tiempos de crisis, ya que la pandemia ha incrementado el riesgo sistémico de soborno y corrupción en la adquisición pública de equipos médicos y sanitarios, medicamentos y vacunas, así como de otros bienes esenciales como los alimentos.“Tanto el sector público como las empresas, deben respetar los principios de transparencia y competencia durante el proceso de contratación, aún en circunstancias emergentes. Todas las normas relativas al proceso de licitación deben ser transparentes, claras y comprensibles”.“La digitalización de herramientas gubernamentales, como la concesión de licencias y permisos, pueden ser fundamentales en las estrategias de recuperación en los gobiernos para acelerar la reconstrucción, al tiempo que se fortalece la transparencia y la integridad para promover el crecimiento sostenible”, puntualiza el documento.Asimismo, se deben de combatir las prácticas ilícitas, especifica, ya que algunas personas están explotando la pandemia COVID-19 para obtener beneficios ilegalmente, y están dañando a los consumidores a través de la venta de medicamentos, suministros médicos, equipos y bienes falsificados, como paquetes de pruebas, respiradores N95, cubrebocas quirúrgicos y desinfectantes de manos simulados.“Tanto el sector público como el privado deben contrarrestar las prácticas de préstamos usurarios y a menudo ilícitos, que surgen cuando las pequeñas empresas en dificultades no pueden obtener crédito en tiempos de crisis. Asimismo, la forma en que se hacen y reciben las donaciones debe cumplir cuidadosamente las leyes y las mejores prácticas éticas en cuanto a donaciones, regalos y hospitalidad, conflictos de interés y cumplimiento”, se asegura.La agrupación, cuyos miembros incluyen a empresas líderes del mundo, pequeñas y medianas empresas, asociaciones empresariales y cámaras de comercio locales, establece la necesidad de mantener el uso de la debida diligencia, es decir la actuación de acuerdo con un cierto estándar de cuidado, para hacer frente a los riesgos de corrupción y los efectos nocivos para los derechos humanos derivados de las perturbaciones en la cadena mundial de suministros.En su guía, también se señala la necesidad de abordar los riesgos de corrupción relacionados con las aduanas, donde hay un mayor riesgo de corrupción debido a importantes retrasos, mientras que las empresas y los gobiernos tratan de conseguir suministros que se necesitan con urgencia a través de las fronteras. “Por ello, es necesaria una acción conjunta de los sectores público y privado”.La ICC indica la necesidad de preservar el Estado de Derecho durante la crisis, ya que las circunstancias excepcionales pueden llevar a algunos gobiernos a tomar atribuciones excepcionalmente fuertes y no necesariamente propias de sus facultades, sin especificar cuándo cesará este uso extra-facultativo.“Esas preocupaciones, son especialmente graves en algunos países que se caracterizan por una mala gobernanza, una supervisión normativa deficiente, sistemas judiciales parciales y corrupción”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund