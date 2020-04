Ante renuencia de pobladores, ayuntamiento de Orizaba insistirá en resguardo domiciliario

Debido a que entre la población hay renuencia a permanecer en sus domicilios, el ayuntamiento de Orizaba seguirá trabajando para concientizar a la población, indicó el director de Gobernación del ayuntamiento, Erick Morales Reyes.



Mencionó que entre la gente hay un grupo que lamentablemente se resiste a quedarse en sus casas, por lo que es a ellos a los que se busca convencer de que no salgan a no ser que se trate de una urgencia o necesidad.



Comentó que este jueves, alrededor de 10 elementos de la policía estuvieron en la calle de Madero invitando a la población a permanecer en sus casas a través de un megáfono, además de que se repartieron cubrebocas y se tomó la temperatura a la gente.



Señaló que estas acciones se llevan a cabo desde el lunes y al momento no se ha detectado a personas que presenten síntomas de la enfermedad.



Recordó que desde el lunes se mantiene filtros sanitarios en las cuatro terminales de autobuses foráneos, así como en las entradas de la ciudad para detectar casos sospechosos.



Morales Reyes dijo que en los siguientes días también se estará haciendo presencia sobre todo en la zona centro de la ciudad para mantener el llamado a la población de que se quede en sus domicilios.