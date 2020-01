Ante sequía, autoridades ahora sí intentarán regular quemas agrícolas en Veracruz

La Secretaría de Protección Civil (SPC) trabaja en coordinación con diversas dependencias estatales y federales, para la aplicación de la Norma 015 de SEMARNAT, para regular el uso y manejo de fuego agrícola.



La titular de PC, Guadalupe Osorno Maldonado, reconoció que esta norma no se aplicaba, por lo que el objetivo es que este año se puedan regular las quemas agrícolas y con ello evitar el riesgo de incendios.



Por esto, se trabajará en coordinación con dependencias estatales, federales y los municipios, para poder llevar a cabo estas acciones y evitar riesgos de conflagraciones ante la sequía que se prevé.



“Con SEDARPA y con la SADER para poder establecer y aplicar la Norma 015 de SEMARNAT, que es la norma que regula los usos y el manejo de fuego agrícola, que tiene que ver con notificaciones que hasta el año pasado no se llevaban a cabo, no tenía aplicación, estamos trabajando con las instituciones tanto federales como estatales y con los municipios, para que esta norma tenga aplicación y sepamos cuándo se va a prender, en qué condiciones y que cumple todos los requisitos”, explicó.



Sin embargo, ante los pronósticos de sequía en los próximos meses exhortó a que no se realicen este tipo de quemas, pues el riesgo de incendios es mayor en estas condiciones.



Asimismo, adelantó que, en coordinación con la Secretaría de Turismo, así como con la Coordinación de Comunicación Social, se trabaja en una campaña preventiva para evitar el uso de fuego.