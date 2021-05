Antes de julio, habrán vacunado a todos los veracruzanos de 50 a 59 años

Antes de julio se habrá completado la vacunación contra COVID-19 en la población de 50 a 59 años en todo el Estado, al menos en la primera dosis, afirmó el delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



Durante el arranque de la vacunación en Boca del Río y Poza Rica para este sector, precisó que este proceso será más rápido en comparación con los adultos mayores de 60 años.



"Este segmento generacional lo vamos a hacer con mayor rapidez que como fue con la generación anterior, nos tardamos de dos meses y medio a 3 en completar las dos dosis y hoy lo queremos hacer en menos tiempo, el Presidente ha augurado que en el mes de julio tendremos 50 millones vacunados", dijo.



Resaltó que en el caso de Veracruz Puerto, aún no hay fecha para que inicie la aplicación para los de 50 años en adelante, toda vez que depende de varios factores, entre ellos, la disponibilidad de vacunas, casos de enfermedad y contagios.



"Tiene que ver con la voluntariedad pero tiene que ver con las tasas de enfermedad dentro de casos de enfermedad, contagios, movilidad, Veracruz es un municipio que como los demás es importante ser vacunado pero tiene que reunir características digamos que ya tienen un punto a favor de la segunda dosis".



Previó que al 15 de mayo se logre el 95 por ciento de municipios y con un porcentaje de población completadas las dos dosis en los adultos mayores.



Huerta Ladrón de Guevara indicó que los adultos mayores "arrepentidos" que no se vacunaron en la primera fase, podrán hacerlo ahora.



“Muchos que no fueron vacunados de primera dosis, quieren la vacuna ahora, decimos que vieron que no hubo problemas, que es algo que ayuda a la población por eso abrimos al protocolo para quien no recibió la primera dosis”.



Después de Boca del Río y Poza Rica, se vacunará a la población de 50 a 59 años en la ciudad de Xalapa, posterior a ello, será anunciado los municipios tomando en cuenta los factores mencionados a consideración del Consejo Nacional de Vacunación.