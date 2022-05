Anuncia Gloria Trevi que contra viento y marea, y con huevos, se presenta en Xalapa

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, la cantante Gloria Trevi arrancó con un profundo suspiro al decir que este sábado había sido un día muy muy intenso y confirmó que aunque el escenario montado en el estadio de beisbol de la USBI Xalapa se haya caído, la noche de este sábado sí se llevará a cabo su concierto aunque “con un show alternativo”.Tras el lamentable percance, la propia Gloria Trevi había posteado que el evento quedaba oficialmente cancelado. Sin embargo, una hora después la versión cambió para tranquilizar a sus fans, asegurando que sí se presentaría casi a la media noche de este sábado.“El día de hoy ha sido muy, muy intenso. Pasó algo que no nos esperábamos. Literalmente se cayó la estructura del escenario para poder presentar ‘Isla Divina’ aquí en Xalapa. Es algo que no nos esperábamos pero nadie está exento de un accidente. Gracias a Dios nadie salió lastimado, que es lo más importante, pero el público debe estar seguro de que sí nos vamos a encontrar en la noche, porque como siempre lo he dicho, debemos salir adelante”.La cantante aseguró que en medio de la tempestad, “contra viento y marea” sí se presentará esta noche en Xalapa, pero lamentablemente no con su espectáculo “Isla Divina”, sino con una propuesta emergente, pero igual de emocionante.La artista agradeció al equipo de montaje, quienes en tiempo récord y “con todos los huevos” sí lo van a sacar adelante, se realizan los trabajos para levantar un nuevo escenario en otra área del mismo recinto, donde se llevará a cabo “un concierto súper alternativo, muy especial, porque el chiste de la vida es no rendirnos”.Inicialmente programado para las 20:30 horas, la cantante dio a conocer que el show se atrasará tres horas, por lo que dará inició a eso de las 11:30 de la noche, donde cantaría todas las canciones viejitas y de las nuevas, Isla Divina.