Luego de que se evidenció que el Congreso del Estado otorga convenios publicitarios millonarios a medios considerados “fachada”, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, anunció en conferencia de prensa la represión que el Congreso del Estado ejercerá en contra del periódico en línea alcalorpolítico.com para el que no habrá ningún contrato de publicidad.



Este domingo, en rueda de prensa, un reportero de este medio cuestionaba al Legislador sobre la situación con los Ayuntamientos de Mixtla de Altamirano y Actopan, pero prefirió salirse del tema para lanzar su advertencia.



“Yo sé y te lo digo directamente, que vienes de un medio que nada más se dedica a estar sacando ventajas aquí con nosotros en el Congreso del Estado y todo porque no le dimos un contrato y la verdad no se lo vamos a dar”, afirmó el legislador de MORENA.



La Ley Vigente de Comunicación Social para el Estado de Veracruz establece, en su artículo 29, que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social deberán inscribirse en el padrón estatal.



Sin embargo, asumiéndose como el poder absoluto dentro del Poder Legislativo para administrar a su gusto y/o conveniencia los recursos que se le asignan, el coordinador de la bancada morenista determinó negar esta posibilidad a este medio de comunicación.



Cabe señalar que esta Ley establece claramente que deben otorgarse contratos específicamente a medios de comunicación “que pueden ser captados simultáneamente por gran cantidad de individuos".



Recientemente alcalorpolitico.com informó que en el Congreso del Estado la partida de Comunicación Social de 31 millones de pesos ha servido para generar hechos de corrupción, con los que se piden “moches” del 50 por ciento o más, por el convenio otorgado.



De acuerdo al área de transparencia del Poder Legislativo, existe certeza de que 6 millones de pesos fueron asignados a medios “fachada” que no tienen personal que ejerza el periodismo y sólo publican boletines, especialmente las actividades de Gómez Cazarín.



El propio diputado de MORENA, José Magdaleno Rosales Torres, denunció la existencia de al menos cinco medios de comunicación ligados al coordinador de Comunicación Social, Aldo Valerio Zamudio, quien supuestamente utilizando prestanombres habría desviado recursos públicos.



Concretamente el legislador señaló a CX Noticias; Nación Política; Tsunami Veracruzano; 24 Veracruz; y Revista Perfil Veracruz, los cuales hasta 2020 habían recibido casi 2 millones de pesos durante la actual LXV Legislatura.



En 2019 y 2020 los medios Revista Perfil Veracruz, Nación Política, CX Noticias, Tsunami Veracruzano y 24 Veracruz habían percibido un millón 790 mil pesos, con 9 convenios registrados en la página de transparencia del Congreso.



Rosales Torres, vicecoordinador de la fracción de MORENA, acusó en 2020 a Zamudio y a una “muchacha” de pedirle un “moche” para difundir sus actividades, aunque ambos cobran un sueldo en el Congreso local, aludiendo a Vania López González.



En una entrevista radiofónica, el legislador señaló a Vania e Itzel López González de ser prestanombres para malversar recursos en favor del secretario de Educación, Zenyazen Escobar García.



"Hace poco, Vania era reportera de MORENA, poco antes de El Sol de Córdoba y hoy se ostenta como dueña de cinco medios de comunicación, medios que cobran en el Congreso y en la Secretaría de Educación (…)".



“Páginas llamadas Perfil Veracruz, Nación Política, TX Noticias (CX Noticias), Tsunami Veracruzano. Yo tengo en mi poder facturas de cuanto cobran, entre 150 mil y 200 mil mensuales, todo esto con prestanombres”, denunció el morenista.



Sobre Mixtla y Actopan



En otro tema, Gómez Cazarín afirmó que el Congreso se apegará a la Ley en torno a los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la intervención y desaparición de poderes en Mixtla de Altamirano y la negativa a instalar al Alcalde suplente de Actopan, tras la revocación del munícipe titular.



Sin embargo, aseveró que tienen el Derecho a recurrir jurídicamente a los fallos del máximo tribunal, aunque sin dar detalles.



“Ha habido momentos, uno era la suspensión y otra la desaparición, entonces uno de los momentos ya fue cumplido y nosotros vamos a atender el llamado de la suprema y vamos a recurrir como le toca al Congreso, no tenemos ningún problema”.



Concretamente en el caso de Actopan subrayó que es un asunto que “no se ha cerrado”, puesto que no existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque sí de instancias electorales como el Tribunal Electoral de Veracruz y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.