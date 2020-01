Anuncian revisión de mochilas en escuelas de Coatepec

El secretario ejecutivo del Sistema Municipal Integral de la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Coatepec, Jaime Ronzón Ortiz, informó que en próximas fechas se efectuarán operativos de revisión de mochilas esto a solicitud de padres de familia y directores de algunos planteles educativos.



“Con respecto a lo que es el operativo Mochila, puedo adelantar que en Coatepec sí va a darse este operativo no con este nombre y cuidando no trasgredir los derechos de los niños y adolescentes en las escuelas. Mucho menos del personal docente, pero de manera conjunta con las escuelas, docentes, directivos, sociedad de padres de familia y autoridades competentes se va a hacer la revisión”, detalló.



Y es que señaló que se han detectado alumnos de secundaria y bachillerato, principalmente, que ingresan a los planteles algún tipo de arma blanca como navajas o “puntas”, de ahí la inquietud de los directores y padres de familia para pedir a las autoridades correspondientes este operativo.



“Hay puntos rojos, no vamos a mentir. Hay focos localizados y hay inquietud por parte de algunas escuelas, dado que se han encontrado chicos que llevan algún tipo de navaja, esto ha orillado a la necesidad de esta medida que se hará en apego al derecho”, sostuvo.



Entrevistado, aclaró que esto no se realizará a raíz de los sucesos en Torreón, donde un menor de edad ingresó a una escuela con dos armas, sino aseguró que se trata de una acción que se viene trabajando desde el mes de junio del año pasado.



“No se empieza a realizar este operativo a raíz de lo que sucedió, es algo que se viene trabajando desde el año pasado, se trata de todo un procedimiento para llegar a la revisión, viene desde junio del año pasado”, dijo.



Sin embargo, admitió que con ello se podrían estar evitando este tipo de tragedias en el municipio de Coatepec.



“Es una acción impulsada por la Policía de Proximidad en Coatepec, de manera conjunta con SIPINNA, con el procurador, esto en comunicación con las peticiones. En aquellas que así lo pidan se va a hacer, dado caso que estamos encontrando situaciones y no queremos que algo como lo que lamentablemente pasara en aquel Estado del norte se venga dando en Coatepec, no creemos que llegue a tanto pero claro que estamos trabajando en ello como medida de prevención. Es a petición de padres y maestros”, concluyó.