Apagón en Veracruz Puerto fue por descarga en la línea 115 de CFE

La tormenta eléctrica registrada la madrugada del jueves ocasionó fallas en la línea 115 de la Comisión Federal de Electricidad, la cual suministra energía eléctrica a zonas de por lo menos 5 municipios de la zona, lo cual habría generado el apagón por varias horas antes del amanecer.De acuerdo con el director de Alumbrado Público de Boca del Río, Khristhian Emmanuel Ramírez, el reporte que les proporcionó es que se registró una descarga en dicha línea.“Al parecer tuvieron una falla en una línea, al parecer la 115 de distribución por parte que nos llega hacia esta zona, principalmente Cardel, parte de Alvarado, parte de Boca del Río y Veracruz, esa fue la que tuvo la descarga”.Precisó que al menos en la infraestructura pública no se registraron afectaciones y tampoco se generaron daños en el sistema de suministro por parte de la CFE.Una vez que se restableció el servicio, no ha presentado más fallas.“Hasta ahorita que he tenido comunicación con ellos (CFE) han sido muy puntuales, no se han generado problemas mayores y se ha manifestado todo a la normalidad por parte de la Comisión Federal”.El apagón se registró en toda la zona metropolitana de Veracruz, Boca del Río y Medellín, pero también en parte de Alvarado y Cardel.