Aparece en Moloacán cráter que exhala lodo hirviendo; descartan que sea un volcán

Un cráter que exhala lodo hirviendo apareció en una zona de montaña del municipio de Moloacán, lo que mantiene en alerta a los habitantes.



La agente municipal de Acapala II, una de las cuatro comunidades aledañas al lugar donde ha emergido este cráter, Rosalinda Martínez Gómez, dijo que el día miércoles de la semana pasada se dieron cuenta que los dueños de los ranchos estaban advirtiendo que nacía un "fenómeno" en el sitio.



Por ello, personal de Protección Civil Municipal acudió a realizar supervisiones y descartó que se trate de algo volcánico.



“Ahorita vino gente especializada a ver el fenómeno y dicen que no se trata de algo volcánico sino simplemente de algo que está fluyendo, pueden ser domos salinos y tan cierto es que aquí vemos la sal... Está todo impregnado de sal a los alrededores”, detalló por su parte Apolinar Lara, alcalde de Moloacán.



Los especialistas han descartado que se tratara de la formación de un volcán y afirmaron que los últimos sismos presentados pudieron provocar grietas en el subsuelo, donde la combinación de gases, el agua salina caliente y las altas temperaturas buscaron salida, formando este fenómeno geológico.



"No se trata de un fenómeno volcánico como tal, no está naciendo un volcán, no va creciendo, simplemente se trata de un fenómeno natural, el cual también puede ser propiciado por los movimientos que hay en el subsuelo", comentó Pasquinel de la Fraga.



Sabemos que la semana pasada hubo un temblor en Salina Cruz y esos movimientos provocan ondas sísmicas y alteraciones en el terreno.



“No es recomendable usarla (la sal) para consumo humano y para el hato ganadero también, no deben consumirla. De hecho, ya al ganado lo están (llevando) para otros lados”, dijo Victorico Cruz, director de PC Municipal.



En el 2014, los fenómenos de este tipo fueron los primeros en la región.



Ahora, las autoridades hacen un llamado a la población para evitar el consumo de agua de los arroyos cercanos, pues miles de litros de esta agua recorren el valle y contaminan afluentes cercanos.