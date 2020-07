Aplicarán medidas sanitarias urgentes en Chicontepec por COVID-19

Ante la velocidad de la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Municipio de Chicontepec, el Ayuntamiento que preside Pedro Adrián Martínez Estrada acordó implementar medidas urgentes de aplicación inmediata, entre las que destacan la “ley seca” durante los días viernes, sábado y domingo.



Y se autorizó a los Agentes y Subagentes municipales para que en cada una de las 16 congregaciones que no tengan retenes policiacos, se instalen filtros sanitarios que deberán funcionar las 24 horas del día los 7 días de la semana.



Aunado ello, el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial en todos los giros comerciales, la restricción a tres personas en las unidades de transporte público en la modalidad de taxi y la ocupación al 50 por ciento tanto en unidades del servicio suburbano como en giros comerciales de alimentos, el ingreso de una persona a los comercios, y la sanitización constante de comercios y unidades del transporte público, son medidas obligatorias que deberán aplicarse de manera inmediata, su incumplimiento será motivo suficiente para las sanciones pertinentes.



Para el cabal cumplimiento de las medidas el Cabildo aprobó traducir y difundirlas a la lengua originaria náhuatl.



En Chicontepec se reportan 22 casos confirmados de COVID-19, un total de 13 casos sospechosos y 1 defunción y pese a ello, la autoridad local tiene reportes ciudadanos de que a la fecha existen reuniones y fiestas entre semana y fines de semana y que hay ciudadanos tomando bebidas alcohólicas en vía pública cercanos a los establecimientos que las expenden, organizando convivios de más de 10 personas.



Que existen comercios que no acatan las recomendaciones de prevención de contagios y de que existen padres de familia que llevan a menores de edad en tiendas comerciales sin medidas de protección, siendo este un sector vulnerable de la población.



También se reporta que los permisionarios del transporte público perteneciente al municipio, no aplican las medidas necesarias, para la contención de la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).



El desacato y violación de las medidas, para los comercios, será sancionado con clausura inmediata del establecimiento de manera temporal y ante la reincidencia procederá la cancelación de la licencia de funcionamiento y en su caso la licencia de bebidas alcohólicas, además de la multa que corresponda de conformidad a lo establecido a los reglamentos relativos y aplicables.



Para el transporte público, el incumplimiento será motivo suficiente para realizar la suspensión de servicio de las unidades, debiéndose remitir al corralón correspondiente.



Ante la reincidencia de desacato, la unidad se resguardará por 48 horas. Los gastos de arrastre y depósito y resguardo serán cubiertos por el dueño del vehículo.