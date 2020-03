Aprueban Presupuestos de Ingresos y Egresos de CMAS Xalapa

El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) aprobó el Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020 por un monto de 582 millones 81 mil 93 pesos, así como la plantilla de personal.



Los ingresos que recibirá esa entidad paramunicipal provienen principalmente de derechos por los servicios de agua, drenaje y saneamiento y disposición de aguas residuales y se destinarán para cubrir la prestación de servicios públicos de administración de agua.



Adicionalmente, CMAS podrá recibir ingresos por concepto de Aportaciones de Programas Federales y Otros Ingresos Extraordinarios, los cuales serán incluidos en el Presupuesto de Ingresos mediante ampliaciones presupuestales, en el momento de su recepción, previa autorización del Órgano de Gobierno.



En los Presupuestos de Ingresos y Egresos se establece que la Comisión, a través de la Gerencia Comercial, tendrá la facultad de realizar ajustes a los consumos y cuotas al servicio de agua, drenaje, saneamiento y disposición de aguas residuales y Aguas Tratadas.



No obstante, se podrán otorgar subsidios por pago anual anticipado a los usuarios del servicio de agua, drenaje, saneamiento y disposición de aguas residuales, clasificados como uso doméstico, que reúnan los requisitos que al efecto sean establecidos y aprobados.



El Órgano de Gobierno determinará y aprobará mensualmente las tarifas actualizadas con motivo de los cambios de precios en el país, que se cobrarán a los usuarios por la prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales, Aguas Tratadas, Derechos de Conexión por Agua y Drenaje, Derechos de Conexión a Infraestructura de agua, reconexiones, cambio de nombre, duplicado de recibo, notificaciones, medidores de 1/2, inspecciones, instalación de válvula expulsora, expedición de constancias y supervisión técnica para el año 2020.



Los montos de las tarifas por los conceptos mencionados en el Artículo anterior, se actualizarán adicionando a la unidad el factor de inflación mensual calculado por el Banco de México correspondiente a los dos periodos anteriores al periodo que se va a facturar.



También quedó establecido que la Comisión podrá autorizar, a través de la Gerencia Comercial, el pago en parcialidades a los deudores de servicio de agua, drenaje y saneamiento y disposición de aguas residuales y aguas tratadas, así como por la contratación de tomas, mediante la firma de un convenio; los pagos serán hasta por doce mensualidades y no podrán exceder el periodo de la administración vigente.



Cuando el monto de alguna de las parcialidades no sea cubierto en las fechas establecidas en el convenio de pago, la Comisión podrá proceder a la limitación del servicio, dándose por vencidos anticipadamente todos los pagos vencidos y quedará obligado a pagar en una sola exhibición la totalidad del adeudo más los recargos correspondientes.



A falta de pago de dos periodos consecutivos, la Gerencia Comercial podrá limitar el servicio hasta que se regularice el pago y se cubran los gastos por el restablecimiento del mismo.



Por el incumplimiento de pago de las cuotas por servicio de agua, drenaje, saneamiento y disposición de aguas residuales y aguas tratadas dentro de los plazos establecidos en la Ley, la Comisión, a través de la Gerencia Comercial, requerirá al deudor, mediante documento escrito firmado por su titular (notificación), para que efectúe el pago inmediato, con el apercibimiento de que, si no lo hiciere, se procederá a la limitación del servicio.