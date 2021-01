Arquitectura de Xalapa mezcla estilos franceses y rasgos típicos, pero faltó defenderla

Un estilo francés, plasmado en los detalles del Colegio Preparatorio, y rasgos típicos de las casas vernáculas, combina la arquitectura de la ciudad de Xalapa, observó el urbanista Enrique Murillo al ofrecer el conversatorio "Xalapa y sus transformaciones".



En transmisión vía Facebook Live por los canales de la Galería de Arte Contemporáneo, el arquitecto detalló el crecimiento de la Capital, desde los tiempos cuando la mancha urbana "acababa" en el parque Los Berros.



En esos años, los alrededores de la Facultad de Economía, en la avenida Xalapa, se consideraban las "afueras" de la ciudad y la avenida 20 de Noviembre Oriente servía de "libramiento" del Primer Cuadro.



Sin embargo, el especialista observó que, a diferencia de otros centros históricos, en Xalapa no existió una defensa del estilo arquitectónico del primer cuadro.



"Faltó un defensor de la ciudad fuerte, con poder, como en Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, aquí llegó gente a trabajar y a hacerla supuestamente moderna y la verdad no ha sido muy feliz esto".



Cabe referir que Enrique Murillo diseñó los edificios de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Central de Autobuses de Xalapa, la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de información y la Sala de Conciertos Tlaqná.



"En todas las esquinas había casas muy bellas, hicieron edificios como los de (Ciudad de) México. Imitaron a los de México, los calcaron, tuvimos mala suerte, copiaban lo que veían y lo trajeron aquí".



Explicó que las transformaciones de Xalapa incluyeron un tránsito del estilo francés visible en el Colegio Preparatorio, a las casas "de puertas abiertas", de estilo rústico y en donde las cocinas funcionaban a base de carbón y contaban con una puerta para los proveedores: carboneros, lecheros y otros trabajadores.



Pese a su estilo propio, a la ciudad se le aplicaron "cirugías" que, desde el punto de vista del urbanista, no resolvieron nada y le restaron características bellas a la ciudad, entre éstas la ampliación de Enríquez y los trabajos en la calle de Juárez.



El arquitecto consideró que Xalapa es bella con un trazo original, y entre las soluciones para la ciudad destacó un transporte colectivo eficiente y ambicioso, así como equipar con árboles a distintos sectores de la ciudad y limitar el acceso de automotores al primer cuadro.



"He tenido la suerte y realmente uno respira las obras y si uno va a otras ciudades, las obras no respiran como aquí en Xalapa", dijo en su interesante exposición.