Arranca el Coloquio de Traducción San Jerónimo 2021, en Coatepec

Pocos saben que San Jerónimo, el Santo Patrono de Coatepec, es también el patrono de los traductores. Esa faceta del Santo, reconocido por sus traducciones de la Biblia, será reivindicada durante el Coloquio de Traducción San Jerónimo 2021, que iniciará sus actividades el día de mañana 30 de septiembre.Alejandra Méndez, directora de la Casa de la Cultura de Coatepec, nos comenta que este Coloquio vio su origen en una reunión no formal, de amena sobremesa, que tuvo con José Miguel Barajas, director de la editorial independiente Aquelarre. Hablaron sobre la poca atención que se le ha otorgado al trabajo de los traductores, cuya labor es realmente muy importante; más tarde, recordaron la casualidad de que San Jerónimo, además de ser el Patrono del Pueblo Mágico y cafetalero, lo sea también de los traductores. En ese momento surgió la idea de crear este evento.El Coloquio de Traducción San Jerónimo 2021 se llevará a cabo en modalidad híbrida del 30 de septiembre al 2 de octubre y se inscribe en el marco de las celebraciones en honor al santo patrono de Coatepec.“Tenemos tantas obras traducidas y no sabemos ni quién es el traductor. Ante esa necesidad de traer a la comunidad a personajes que realizan tan importante labor, como lo fue el maestro Sergio Pitol, es que se realiza este evento”, comentaAlejandra Méndez.“Lo importante en el Coloquio es reivindicar a la figura de San Jerónimo, además del oficio de traductor. En todo el mundo se celebra a San Jerónimo, por ser patrono de los traductores, tan importante figura ha sido tan relegada como lo ha sido la de los traductores”.El Coloquio fue organizado por la Casa de Cultura de Coatepec, en coordinación con Aquelarre Ediciones, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios (AMETLI) y el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la UV.El programa ofrece cinco mesas de diálogo, tanto en modalidad presencial como virtual, que podrán atenderse en las instalaciones de la Casa de Cultura de Coatepec y a través de la página de Facebook @CasadeCulturaCoatepecIVEC.“La inauguración será este 30 de septiembre, a partir de las 13:00 horas, con la mesa presencial 'San Jerónimo, patrono de los traductores', que contará con la participación del crítico literario Pablo Sol y la especialista en literatura Norma Angélica Cuevas. En la comunidad coatepecana es importante la figura de San Jerónimo, por su aporte al pensamiento occidental”, detalló uno de los organizadores.“Por la tarde, en punto de las 17:00 horas, se presentará de manera virtual 'Latinoamérica en lenguas extranjeras', en la que participarán Bojana Kovacevic, de Serbia; Anezka Chervatova, de República Checa; y Mercédesz Kutasy, de Hungría, quienes compartirán sus experiencias como traductoras de los escritos de Fernanda Melchor, Roberto Bolaño y Carlos Fuentes; modera Juan Carlos Calvillo. Las traductoras compartirán sus experiencias, las partes difíciles de la traducción”.“En verdad resulta interesante ver cómo estas traductoras trasladan a su idioma los textos de Fernanda Melchor, cómo se enfrentan a palabras que ni siquiera conocen, literariamente no tienen nada que ver con lo que traducen.”“Las mesas están pensadas para que todos y todas, en especial aquellos que les interesa la traducción, se interesen en escuchar una voz alterna a la académica, que se hace desde la gestión colectiva para difundir la cultura”.El programa finalizará el sábado 2 de octubre, a las 13:00 horas, con la mesa presencial “Traducción y edición: Premio Margarita Michelena”, con Claudia Cabrea y José Miguel Barajas. Serán tres días de actividades culturales que esperan tener una gran recepción por parte del público. Los organizadores reiteran que el evento representa una oportunidad para escuchar las experiencias que hay en el campo de la traducción literaria en México.Puede consultarse el programa completo en www.ivec.gob.mx . Todas las actividades presenciales requieren seguir, de manera estricta, los protocolos sanitarios acostumbrados para garantizar la seguridad.