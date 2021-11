Arranca en Veracruz-Boca el programa “Veracruz, Mujer Alerta”

La Delegación de Transporte Público de la zona Veracruz-Boca del Río arrancó el programa de “Veracruz, Mujer Alerta” que informará desde las unidades de taxis y urbanos sobre la aplicación que sirve para posibles casos que atenten contra la integridad de las mujeres, principalmente.En un evento llevado a cabo en el bulevar Vicente Fox del municipio boqueño, acudieron unidades de taxis para que se le colocaran calcomanías a las unidades sobre esta aplicación, para que mujeres y hombres tuvieran conocimiento de la misma y puedan utilizarlo en caso de requerirlo.El delegado de la corporación, Ángel Carsolio Hernández, señaló que “es una calcomanía que los taxis van a traer, es una aplicación para la alerta de la mujer principalmente; consiste en que si se siente agredida, ofendida o si siente que la están dañando de cualquier manera, de cualquier forma, inmediatamente se va a poder comunicar con esta aplicación a este programa que se llama ‘Veracruz Mujer Alerta’ para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública se le acerque una unidad para apoyar”.Explicó que es una aplicación (Mujer Segura) donde tan sólo con abrirla y apretarle dos veces, envía una alerta que va directamente al C5, pues manda la ubicación de la persona que la activó y que lleva el móvil desde el que fue mandada la solicitud.Refirió será en todo el padrón de transporte público donde se colocarán estas calcomanías para darla a conocer a la población en general, que son cerca de 3 mil urbanos y 10 mil unidades de taxi en la zona conurbada.Por último, explicó que aunque la aplicación va enfocada hacia la mujer, también puede ser utilizado por hombres de cualquier edad que se sientas amenazados en su integridad física en razón de género.Se espera que con este programa disminuya el índice de violencia hacia la mujer que se da en muchas ocasiones desde las mismas unidades de trasporte público y aunque se han reportado algunos casos en el último año, éstos han venido a la baja.Al menos 2 asaltos a mujeres taxistas se han registrado en operadoras del Movimiento Nacional de Taxista en lo que va de este año, por ello, aplican medidas de seguridad para levantar pasaje.Como parte de éstas acciones, se promueve la aplicación "Mujer Segura" para que tanto ellas como las usuarias den aviso ante cualquier situación de riesgo abordo.La aplicación que se descarga en el móvil se coordina con el C-5 para que se envíe una patrulla a la zona en donde se reporta."Es una herramienta de seguridad para las mujeres, usuarias del servicio, es una aplicación que las mujeres por medio del celular, con tan sólo tocar dos veces la aplicación va a ser seguida y a la llamada telefónica y si no hay respuesta se aproximará una patrulla para prestar el auxilio", dijo Claudia Hernández Siles, presidenta del movimiento de taxistas.Reconoció que tienen focos rojos identificados en donde evitan prestar los servicios de traslados porque saben que se han presentado asaltos.Agregó que los robos se han presentado tanto en el día como en la noche."Tenemos focos rojos en colonias. Son muchas colonias en donde hay asaltos, el horario no es indispensable sabemos que la delincuencia no tiene hora, ni día. Conductoras hab habido como dos compañeras que han sido asfaltadas".Este martes, en conjunto con la delegación de Tránsito y Transporte Público, se colocaron calcomanias con la información de la aplicación gratuita "mujer alerta" para promover su uso.