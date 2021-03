Arte sin barreras: este 2021 UV ofrece licenciatura virtual en Educación Artística

A los aspirantes a estudiar Fotografía, Artes Plásticas, Danza o Música, el Director del Área Académica de Artes de la Universidad Veracruzana, Miguel Flores Covarrubias convocó a “perder el miedo” construido por la propia sociedad.



“A todos los que nos hemos formado en Artes, nos han dicho lo mismo, nos inculcan el miedo por la formación en artes, pero piensen que es lo que ha hecho que la humanidad conserve la cordura en estos tiempos tan difíciles. Es el arte y el arte no surgió espontáneamente, surgió por muchas generaciones de personas formadas en el arte”.



Al participar en la tercera emisión de “¿Qué quieres ser?” por alcalorpolitico.com y Teleclic.tv, y bajo la moderación de Iris Ladrón de Guevara, el director académico anunció que, a partir de 2021, la Universidad Veracruzana ofertará la Licenciatura en Educación Artística Virtual, en un entorno totalmente digital.



A la vez Flores Covarrubias destacó la oferta de la Facultad de Artes Plásticas con las licenciaturas en Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Visual y en Fotografía y esta última se ofrece tanto en Xalapa como en Veracruz.



La Facultad de Teatro oferta la licenciatura en Teatro y la licenciatura en Educación Artística Virtual con Perfiles Diferenciados y en 2021, la UV la ofrecerá de manera virtual; aparte de las licenciaturas en Música y la licenciatura en Educación Musical, y la licenciatura en Danza, por parte de la Facultad de Danza.



Flores Covarrubias destacó que, por primera vez, y bajo la gestión de la rectora Sara Ladrón de Guevara González, se amplió la oferta del Área Académica de Artes para el resto de las regiones de la Universidad Veracruzana.



De este modo, se ofrece la licenciatura de Enseñanza de las Artes en Poza Rica-Tuxpan, en Orizaba-Córdoba, en Veracruz-Boca Del Río y Coatzacoalcos-Minatitlán, bajo la administración de la Facultad de Danza; además del Centro de Estudios del Jazz con la licenciatura en Jazz.



Así, para Xalapa, se ofrecen 260 lugares, además de 45 lugares en la región académica de Veracruz-Boca y 25 para cada una de las demás regiones académicas y 70 para la Licenciatura en Educación Artística Virtual.



Sobre esta última, Flores Covarrubias, explicó que esta nace como una propuesta para profesionalizar a los artistas, entre ellos, una parte del talento de Difusión Cultural de la UV en donde no cuentan con un grado académico.



“Y es algo que se nos pide como Universidad en que nuestro personal tenga un grado académico y la manera en que se operó esto es una licenciatura que reconociera la experiencia artística de los que estaban formados como artistas y se les fortaleciera con una formación más pedagógica, más didáctica”.



El plan original de reconocer la formación de los artistas trascendió al grado de impartirse a estudiantes de Colombia, Chile y España.



Y con un espíritu similar nace la licenciatura en Enseñanza de las Artes, cuyo programa ofrece de manera virtual un 70 por ciento de las experiencias educativas y el 30 por ciento, consiste en actividades de campo.



Flores Covarrubias hizo hincapié que, en el caso de la licenciatura en Enseñanza de las Artes, presente en todas las regiones de la UV, busca formar a egresados de bachillerato, con un perfil orientado a las artes y con la aspiración de profesionalizarse en educación artística.



Por el contrario, la licenciatura en Educación Artística Virtual con Perfiles Diferenciados requiere del perfil de ingreso una experiencia profesional artísticas previa y una edad del aspirante de no menos de 26 años, siempre y cuando carezcan de estudios formales o con una licenciatura trunca.



A lo anterior, Flores Covarrubias destacó la oferta de posgrados: en la Facultad de Danza, la Maestría en Pedagogía de las Artes; en Música, la Maestría en Música, y la Maestría en Estudios Musicales y el Doctorado en Música; en Teatro, la Maestría en Artes Escénicas y Pedagogía de las Artes Virtual, y en Artes Plásticas, la Maestría en Intervención Socioeducativa; la Especialidad en Cartel y la Especialización en Estudios Cinematográficos.



Sobre esta última Flores Covarrubias aclaró que esta no forma cineastas, sino que profesionaliza a los egresados en los discursos visuales, y dirigida a todos los perfiles de cualquier licenciatura.



En cuanto a la empleabilidad de los egresados, el Director Académico admitió que esta es similar a la de las demás licenciaturas, principalmente por el entorno estructural.



“Me he percatado que nuestros egresados sí tienen que ser creativos, pero sí logran colocarse a través de muchos esfuerzos creativos, no es que me titulé como actor y ya me están esperando para una puesta en escena, forman colectivos, los de danza hacen cuestiones similares, y los de música se insertan en el sistema educativo”.