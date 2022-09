Arzobispo de Xalapa advierte por los “falsos líderes populistas”

El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, advirtió por los “falsos líderes populistas” que ofrecen “soluciones inmediatas, fáciles y engañosas”.“San Lucas nos presenta a Jesús caminando a Jerusalén con una gran muchedumbre y cuando uno tiene toda esa muchedumbre, contrarío a lo que hacen falsos líderes populistas, en vez de seguir haciendo milagros u ofrecer soluciones inmediatas, fáciles y engañosas, cuentos, programas y hacerles el bien a la gente que necesita alguna certeza, ofrecen cosas que son mentiras”, dijo durante la homilia de este domingo.Aclaró que Jesús no teme no ser popular, pues es esclavo del populismo: “él es la verdad, comunica la verdad y entra al corazón como la verdad”.Ante los feligreses presentes, el Arzobispo refirió que para ser discípulo Jesús, hay que anteponerlo a todo.“Si tú no prefieres a Jesús antes de tu papa, tú mamá, tú profesión, antes de tus proyectos personales, comunidad material no puedes ser discípulo”.Así mismo, señaló que cuando un niño prefiere ir a catecismo en lugar de ir a juzgar con mis amigos, ese niño está diciendo “yo prefiero a Jesús”. Lo mismo las familias cuando se van de viaje y es domingo pero se preguntan a dónde ir a vivir la eucaristía, esas familias dicen “yo prefiero a Jesús”.