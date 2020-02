Un autobús de pasajeros de la línea ADO GL fue asaltado este viernes por la noche en el tramo Coatzacoalcos-Cosoleacaque por dos sujetos armados.



Según datos recabados, el vehículo partió de la central camionera a las 10:00 de la noche con dirección a la Ciudad de México.



Se estableció que entre el tramo conocido como Las Matas y antes de llegar a la autopista de Cosoleacaque, el conductor del camión fue amagado por hombres que apuntaron con armas de fuego y luego de que el chófer bajó la velocidad, los asaltantes subieron y llevaron el coche a un terreno oscuro y solitario donde se llevó a cabo el atraco en contra de los ocupantes.



Testigos informaron que el incidente fue "terrible" pues primero bajaron a los hombres y posteriormente a las mujeres, a ambos los despojaron de todas sus pertenencias.



Hasta el momento la empresa ADO no ha dado posicionamiento alguno al respecto.



Sin embargo, aunado al robo, algunas personas que presenciaron el evento, informaron que previo al asalto ya una vez habían regresado a la central camionera pues estaba lloviendo y el autobús tenía goteras, no obstante, debido a que no les quisieron cambiar el coche regresaron de Coatzacoalcos a la carretera y fue cuando se consumó el robo.