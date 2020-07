Así son las "fiestas COVID" en Alabama: el que se infecta primero gana

Estudiantes en Alabama que han dado positivo al coronavirus organizan "fiestas covid" en un macabro juego donde gana el que se infecta primero, informaron autoridades en momentos en que la pandemia hace estragos en el sur de Estados Unidos.



La noticia emergió por primera vez el martes, cuando el jefe de bomberos del condado de Tuscaloosa, cerca de la ciudad universitaria de Birmingham, confirmó los rumores en una reunión de concejales.



Hicimos una investigación. Nos lo confirmaron no solamente las oficinas de los médicos, sino también el estado dijo que tenía la misma información", afirmó el bombero Randy Smith.



Alabama, en el sureste, es ahora uno de los nuevos puntos calientes del Covid-19 en Estados Unidos, junto a otros estados del sur como Arkansas, Arizona, Texas, Florida y las Carolinas.



La concejal de Tuscaloosa Sonya McKinstry detalló en la semana al canal local ABC que se trata de fiestas donde la apuesta consiste en infectarse.



"Juntan dinero en un bote y luego tratan de contagiarse de Covid. El que se contagie primero, gana el bote. No tiene sentido", dijo McKinstry. "Lo están haciendo intencionalmente".



La pandemia ha matado a casi 130 mil personas en Estados Unidos, un millar de ellas en Alabama, donde los casos aumentan exponencialmente desde hace dos semanas.



No se ha divulgado más información sobre las fiestas. Las autoridades no informaron la identidad de los jóvenes ni el número de eventos que podrían haber tenido lugar. El departamento de bomberos no respondió las preguntas de AFP.



Varias casas de estudios superiores se asientan en Tuscaloosa, la principal de ellas la Universidad de Alabama.



Una portavoz dijo el viernes que esta universidad "está al tanto desde hace semanas de los rumores sobre las 'fiestas covid'".



No obstante, "hemos realizado una profunda investigación, y aunque hemos sido incapaces de identificar a ningún estudiante que haya participado en este tipo de actividades, continuaremos haciendo un seguimiento de cualquier información que recibamos", prosiguió.



Poco después del informe del bombero Smith, los concejales de la ciudad de Tuscaloosa aprobaron el uso obligatorio de mascarillas.