Asigna SEV 294 plazas en Educación Media Superior y en Educación Básica

294 plazas en Educación Media Superior y en Educación Básica asignó la Secretaría de Educación de Veracruz en la primera entrega de 2020 dentro del actual ciclo escolar.



En este caso, se tratan de 275 plazas del sistema federalizado y 19 del sistema estatal, para los niveles de preescolar, primaria, telesecundaria, educación física, educación física especial, educación secundaria, telebachillerato estatal y educación especial.



"Son 275 federales y 19 estatales, son de preescolar, primaria, telesecundaria, Educación Física Especial, (...) son las que vamos a dar el día de hoy y de esta manera cubrir las necesidades en todo el Estado de faltantes y tratamos de que no falten docentes en las escuelas, es lo primordial para nosotros", dijo el titular de la SEV, Zenyazen Escobar.



Recalcó que las plazas se asignan a las regiones donde existe necesidad de profesores, y que en la administración estatal no ha habido el tema de pago de "favores políticos" a diferentes personas o Sindicatos.



"Si bien había un superávit en zonas o cabeceras municipales, es a donde se mandaban por favores a diferentes maestros", dijo.



Señaló que en 2020 no hay metas de "colocación de plazas" sino que responden a la necesidad de cada zona escolar y por ley de austeridad, persiste el tema de la reducción en el presupuesto educativo.



Sobre las plazas, destacó que es fundamental el respeto a la prelación y a los resultados en la asignación, pues cada docente será un agente de cambio en las localidades correspondientes a su plaza.