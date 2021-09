Asociación "Autismo Veracruz" denuncia robo; vandalizaron sus instalaciones

Durante el pasado fin de semana, las instalaciones de la asociación civil "Autismo Veracruz" fueron robadas y vandalizadas en dos ocasiones; se llevaron 2 computadoras y una pantalla de televisión.También destruyeron parte del material didáctico con el que se trabaja en la rehabilitación de 70 niños que se atienden a la semana, comentó la fundadora Lery Pérez Barradas, quien lamentó son la base para las terapias y de alto costo.Los ladrones rompieron la cerradura de la entrada principal para ingresar durante la noche y madrugada."Las personas que se metieron a robar incluso dejaron sus necesidades , ensuciaron nuestras instalaciones, lastimaron nuestras instalaciones, rompieron objetos, materiales, se llevaron el televisor de la recepción, la computadora, la laptop que se ocupara la diagnóstico y evaluación de los niños, material didáctico, rompieron y se llevaron. Muchos materiales es el principal material que ellos ocupan en las terapias".El centro de rehabilitación, se encuentra a tan solo dos cuadras de la Central de Autobuses y a unos metros del zoológico "Miguel Ángel de Quevedo" y pese a ello, no hay seguridad y es una zona en donde ya se han registrado robos a casa habitación.Lamentan que tampoco hay alumbrado público, por ello, decidieron colocar lámparas porque no les alcanza para cámaras de vigilancia, pero tampoco detuvo a los ladrones."El lugar está muy oscura, nuestra calle es muy oscura, vecinos nos comentaron que han sido robados, está solitario, no hay patrullaje, hay mucho árbol, no hay alumbrado público, nosotros alumbramos nuestro frente por la seguridad de la clínica, los niños y terapeutas", indicó.Este centro de rehabilitación se ubica en la calle Papantla y Miguel Alemán de la colonia Ortiz Rubio, y las terapeutas piden ayuda para que la población done material terapéutico para los pacientes con autismo.