Asociación Civil "EnCursiva" busca formar niños sensibles y empáticos

La directora de la Asociación Civil "EnCursiva", Andrea Eredia Aguirre, invitó a los cursos de desarrollo integral para niños que se encuentran cursando el nivel básico, cuya finalidad es fomentar el desarrollo humano a través de la promoción de la cultura en eventos sociales y artísticos.



Por su parte, explicó que otro de los objetivos es formar o crear seres con empatía y sensibles, esto ante los constantes casos de inseguridad que se están suscitando en las instituciones educativas.



"Se busca crear seres empáticos y sensibles, con actividades que son planeadas por especialistas, psicólogos, pedagogos y artistas, para que con esto se trabaje la creatividad de los niños. Hemos tenido casos de niños que no se pueden comunicar o tienen mal genio, niños chiquitos con mal humor".



Así también, reconoció que hoy en día, la actitud de muchos niños, así como su actuar en la sociedad, depende mucho de la situación dentro del entorno familiar, ya que los padres tienen otros intereses y descuidan a sus hijos.



Asimismo, mencionó que el proyecto está pensado también, para que no se olvide el significado de la letra cursiva y dejar un poco la letra de molde.



"Invitamos a los ciudadanos que estén interesados en pertenecer a estos grupos, actualmente hay uno para nivel primaria y está por abrirse otra para preescolar. Los interesados sobre los cursos, los pueden buscar en la página de Facebook "EnCursiva A. C.", ahí también podrán inscribirse y conocer horarios", finalizó.