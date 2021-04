Asociación civil ofreció pruebas gratuitas de detección rápida de enfermedades, en Río Blanco

Aunque para muchos la actuación de asociaciones civiles persigue fines políticos en temporada electoral, los servicios gratuitos de pruebas rápidas de COVID, sífilis y VIH han tenido gran aceptación entre los rioblanquenses al ser gratuitas.



Este día, integrantes de la asociación civil "Equidad, Voz y Justicia", que conformó Ely Vega Jiménez, atendieron la demanda de más de 80 personas que acudieron a las instalaciones de la Alameda Central de Río Blanco.



En el lugar se aplicaron cerca de 40 desinfecciones vehiculares a conductores particulares, taxistas y servicio de pasajeros, con líquidos a base de sales cuaternarias no tóxicas para los seres humanos ni las mascotas.



A un año de otorgar estos apoyos, los beneficiarios ven con buenos ojos el que se acuda a las colonias y se apliquen pruebas rápidas y gratuitas de COVID-19, enfermedad que ha impactado en la salud de pobladores de este municipio.



La titular de esta AC indicó que todas las acciones que hagan agrupaciones civiles son buenas, sea por cuestiones políticas o como sean, pues no se trata de que sólo regalen gorras, sino que apoyen en áreas de interés.



A través de la directora de la AC Talía, se dijo que los servicios se otorgan de manera gratuita y previamente agendados a quienes no pueden pagar, por lo cual la caravana continuará visitando las colonias de este municipio.



En el caso de las pruebas COVID-19, son las de mayor demanda y de 30 aplicadas en una jornada dan positivo entre dos o tres personas, aunque su número difiere, pues se trata de personas que no pueden pagar una prueba o bien que llegan con síntomas.



De las pruebas de VIH y sífilis aplicadas recientemente, no se dio a conocer ningún caso positivo de la enfermedad pero en caso de detectar algún positivo, sería remitido al hospital de especialidades.