Asociación “Trotamundos Orizaba” pide inclusión laboral para personas con discapacidad

Aunque en la ley se establece que el sector privado y el público deben incluir en su plantilla a personas con discapacidad, en los 16 ayuntamientos de la región orizabeña no se cumple con dicha obligación. Así lo dio a conocer Isabel Oyuki Nieto Zárate, presidenta de la Asociación “Trotamundos Orizaba”.Nieto Zárate indicó que únicamente la ciudad de Orizaba ha dado algunas oportunidades laborales a este sector, pero tampoco cumple con el 3 porciento establecido por la ley.Lamentó que las autoridades, quienes prometen cumplir y hacer cumplir la ley, no lo hagan. Sobre todo porque el que una persona tenga una limitante, no significa que no tenga la capacidad e inteligencia para poder desempeñarse en algún área laboral.Argumentó que del sector privado no se cuenta con una cifra de cuántas personas están laborando, pero al menos en el caso de los Ayuntamientos, sí saben que no se está cumpliendo con lo estipulado en la ley.Mencionó que este jueves acudirán al palacio municipal para presentar al alcalde un programa de trabajo donde se considere el tema de la inclusión.Finalmente, Oyuki Zárate recordó que, de acuerdo con el INEGI, en Orizaba el 11 porciento de la población presenta una discapacidad, por lo que es necesario sensibilizar a las autoridades para que sean incluyentes.