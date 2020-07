Ataxia, la enfermedad que prevalece entre pobladores de Tlaltetela

La directora del DIF Municipal en Tlaltetela, Jessica Alemán Aponte, informó que en la cabecera hay 30 casos confirmados de personas con ataxia y unas 100 personas más que podrían tener esta enfermedad congénita que afecta la visión y la coordinación muscular.



“En la cabecera hay unos 30 casos confirmados, sospechosos unos 100 o arriba, la edad de la persona más pequeña es de 6 años y el mayor de 64 años”, dijo sobre el padecimiento que desde hace años se registra en el municipio.



Abundó que el DIF les otorga atención terapéutica y médica tres veces a la semana, sin embargo, debido a la pandemia su tratamiento se ha detenido.



“Se empezó con 17 pacientes pero son 11 los que permanecen, dejaron de acudir algunos porque cambiaron de domicilio. Según estudios, la enfermedad es más agresiva en pequeños, la ataxia tipo 7 es la pérdida de la vista y la movilidad pero tenemos también 4 personas con ataxia tipo 2”, detalló.



Asimismo, agregó que se les apoya con bastones, sillas de rueda, muletas y con un genetista que viene de la Ciudad de México y es quien diagnostica el tipo de ataxia que padecen.



“Según investigación, emigraron algunas personas y venían con este problema, no hace mucho se definió como ataxia. Es degenerativa, no hay tratamiento específico, su mejoría se presenta en la rehabilitación. Se afecta el cerebelo y la pérdida del equilibrio, son alteraciones en los genes, es algo que se da de padres a hijos”, comentó.



Finalmente, aseguró que no existe apoyo por parte del Gobierno del Estado, pues, aunque se han tocado puertas no ha habido respuesta.



“Hasta ahorita se tiene el apoyo municipal, se han tocado puertas pero no hay respuestas, esta enfermedad no entra como discapacidad sino como un padecimiento raro”, concluyó.