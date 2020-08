Atribuyen al súperdelegado Manuel Huerta cargada a favor de Mario Delgado

Huertistas se pronuncian en apoyo a Mario Delgado y Jaime Humberto Pérez Bernabé para la dirigencia nacional y estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



En fotografía se observa a diputados federales y locales de Veracruz afines a su grupo político, según afirmaron militantes de ese partido que se mostraron inconformes con esta situación y que en su momento harán pública su inconformidad.



En la reunión se pronunciaron los asistentes a favor de Mario Delgado Carrillo para presidir la planilla en la próxima renovación de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA.



Cabe recordar que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exigió a los súperdelegados de todo el país no meter las manos en los procesos partidistas en curso.



No obstante, en Veracruz los legisladores del grupo de Manuel Huerta iniciaron proselitismo a favor de Mario Delgado.



Apenas este miércoles 5, el Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional lanzó una nueva convocatoria para renovar dirigencias a nivel estatal y nacional, por el método de la encuesta a la militancia.



Ante ello, el diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabé, quien aspira a dirigir el Comité Ejecutivo Estatal e integrante del grupo de Manuel Huerta, encabezó el pronunciamiento de sus homólogos veracruzanos y convocó a la unidad en el proceso de elección de la dirigencia.



Al mismo tiempo, externó su respaldo y confianza en su homólogo en la Cámara federal de Diputados, Mario Delgado Carrillo, para conducir el rumbo del partido a nivel nacional.



Cabe recordar que fue esta misma semana, cuando militantes de MORENA en la entidad hicieron un llamado al secretario general de ese partido, Gonzalo Vicencio Flores, para que no pretendiera asumirse como presidente en funciones, toda vez que no tiene ese nombramiento ni atribuciones.



Es así que con el lanzamiento de la Convocatoria para la renovación de dirigencias morenistas, se inician los pronunciamientos de apoyo a los aspirantes y fue el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara el primero en incumplir lo dicho por el Presidente de la República, según afirmaron.