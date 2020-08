Auditorías a Ayuntamientos se hacen sin distinción de partidos: Diputada

Las Auditorías de Gabinete o revisiones que lleva a cabo el Congreso del Estado a varios Ayuntamientos de la entidad se refieren a una actividad que se realiza en cada ejercicio y no tienen que ver con ningún tipo de persecución política, explicó la diputada local Rosalinda Galindo Silva.



Al descartar que haya algún tipo de denuncias en contra de los municipios y por ello se realicen este tipo de acciones, dijo que es una obligación del Congreso hacer estas auditorías de manera aleatoria y sin distinción de partido político que gobierne en cada demarcación.



“Hay de la zona centro, de Córdoba, del norte también hay pero son meramente de gabinete, de hecho, se había comentado que porque había denuncias, eso no es verdad, esas auditorías de gabinete también se realizaron, se hacen año con año, es una obligación del Congreso requerirlos para que tengan su documentación en regla al momento que se les solicita”, puntualizó.



La también presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado explicó que este proceso de revisión que realizan los diputados de la Comisión de Vigilancia, tiene el fin de verificar que cuenten con toda la información que se requiere para evitar en el futuro algún tipo de situación irregular.



“Esas auditorías se hacen, de hecho, el año pasado se realizó una donde se revisaron los municipios que se señalaron pero son municipios al azar, no quiere decir que hayan cometido alguna falta, que están observados, no, sino que les van revisando su documentación para que al momento de ya realizar la auditoría que se les hace a todos, ellos vayan de avanzada pero se llaman Auditorías de Gabinete”, explicó.



Es por lo anterior que tampoco se derivan de presuntas denuncias como se especuló en su momento, pues insistió que los municipios que son objeto de este proceso se eligen aleatoriamente y hay de todos los partidos, incluidos de MORENA.



Por lo anterior, la también Secretaria de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales dejó en claro que no se trata de ningún tipo de situación política en contra de algunos ediles.



“Hay Ayuntamientos de todos los partidos, los Alcaldes deben estar tranquilos, si les falta documentación que la presenten, porque cuando hagan la auditoría definitiva, ya tendrán toda su documentación en regla”, finalizó.