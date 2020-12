Aumenta 30% cantidad de niños y adolescentes trabajadores de la calle en Xalapa

Con el inicio de la reactivación económica, niñas, niños y adolescentes igual reanudaron sus trabajos al lado de sus familiares en Xalapa, dio a conocer la directora del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (MATRACA), Josefina Castrejón Olguín.



"Que ha habido aumento, por supuesto, porque ya no saben cómo obtener ingresos, ha habido aumento de niñas y familias que salen a trabajar, nosotros hemos notado alrededor de un 30 a 35 por ciento".



Recordó que la pandemia implicó dos "momentos", uno con la suspensión de labores en parques y mercados; y dos, con la reanudación parcial de la economía en la Capital.



"Ahorita con este nuevo movimiento o actividad de que ya se está reanudando la economía de manera parcial, están ellos retomando sus espacios, aunque la gran mayoría no pararon del todo".



Y es que en el caso de los menores trabajadores, el tema económico rebasa al tema de salud.



"Realmente están devastados en el tema económico y si de por si tenían dificultades económicas, ahora con esta, les viene a agravar la situación".



La reapertura de mercados, y la apertura temporal de parques públicos igual implicó la reincorporación de niñas, niños y jóvenes trabajadores, en compañía de sus familias a ganarse el sustento.



"Como en diciembre evidentemente salían más por lo de ‘La rama’ y demás, ahorita habría que esperar qué van a decidir porque por parte de ellos no hemos escuchado que ya estén organizándose".



Refirió que en años anteriores, desde antes de diciembre, los menores ya se organizaban para ir a pedir en “las ramas” o "aguinaldo".



"Su realidad y su situación económica si los va a obligar a salir, desgraciadamente. No lo quisiéramos (sino) que se cuidaran en cuestión de salud".