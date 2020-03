Aumentan casos de "influenza" y "neumonía", mientras no hay pruebas de coronavirus

Ante falta de pruebas para coronavirus en hospitales de Veracruz cada vez hay más pacientes diagnosticados con “influenza y neumonía atípica”, de ahí que es altamente probable que las estadísticas oficiales por COVID-19 estén desfasadas de la realidad.



Lo anterior lo advirtieron trabajadores que forman parte de la estructura de la Secretaría de Salud, quienes añaden que las autoridades veracruzanas buscan generar la falsa idea de que “no pasa nada”.



Subrayaron que el Estado, a la fecha, carece de pruebas para COVID-19 y los hospitales están diagnosticando sin dar certeza a los enfermos, por ello desde hace varios días oficialmente sólo hay 7 casos positivos confirmados y una treintena de sospechosos.



“Los pisos de hospitalización y de urgencias están llenos de pacientes diagnosticados con neumonías atípicas o influenza.



“Ellos tienen idea de que clínicamente no hay relevancia de que se diagnostique a un paciente con coronavirus, o no, porque lo vas a tratar igual que a los otros, con su dificultad respiratoria”, explica un trabajador del Área de Regulación del Centro Regulador de Urgencias Médicas.



Como conocedores del ramo de Salud los empleados pidieron anonimato para evitar represalias, pero advierten a la población que en esta época del año no son normales las estadísticas por neumonías e influenzas.



“Ya hay incluso personas con influenzas y dificultad respiratoria, están mal, pero (según el Gobierno) no es de COVID-19, porque no realizan la prueba”.



Añadieron que si los enfermos optan por realizarse las pruebas en clínicas privadas, destaparán la realidad del coronavirus en la entidad.



“No tienen definido cuál es la causa de la neumonía, la realidad es que esto está así; sí hay (enfermos con coronavirus), ya está esto aquí. Esta fase 2 va a durar 2 semanas para que pasen a las 3, ahora hay infecciones en todos lados”.



Los empleados advirtieron que el Área de Regulación del CRUM está preparando una manifestación, ya que se sienten expuestos porque el coordinador, Gerardo Montalvo Ávila, no los ha capacitado ni les ha brindado equipo.



“El CRUM compró 20 mascarillas N95; es la reserva que tienen para esto, lo único que hay, 20. Estamos hablando que sirven para 20 pacientes o unas 40 horas de trabajo para una persona”, agregaron.



Los trabajadores añadieron que sí les entregaron otros insumos como guantes, cubrebocas de tela y unos googles, insistiendo en que no son suficientes.



Ya que hay personas escépticas sobre el tema, alertan que en la Clínica 11 del IMSS, en el ISSSTE y en el hospital Civil de Xalapa es claro que hay pacientes con coronavirus.



Además, la mayoría de los hospitales privados están solicitando enfermeras pues no se dan abasto y no pueden realizar pruebas por disposición oficial del Gobierno del Estado.



“El que no les pongan el nombre porque no les hacen la prueba no quiere decir que no estén; ya hay pacientes”.



Otro trabajador añade que es una realidad que no hay pruebas, por ello las autoridades piden a los hospitales realizar a pacientes enfermos radiografías de tórax, con lo que se puede descartan enfisemas; enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o neumonías.



“Los laboratorios estatales no sueltan pruebas de COVID-19 y hospitales privados que hacen la prueba, que no es legal, te sale en 6 mil pesos, pero quién tiene ese dinero para estar gastando”, añaden.