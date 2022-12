Aumentar salario mínimo pegará en créditos hipotecarios, advierten

El incremento de 20 por ciento al salario mínimo previsto a partir de enero de 2023 impactará en los créditos hipotecarios, alertó la Coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez.“En el caso de los créditos bancarios pactados en veces el salario mínimo (VSM), es ahí donde se ve el mayor riesgo” expresó.Refirió que no existe un acuerdo entre la banca privada con los titulares de créditos de vivienda ante un inminente incremento en los saldos y los pagos mensuales.“Eso va a provocar un fuerte impacto en la economía de las familias y el tema de la vivienda, como siempre del bolsillo, de las economías, y no se está tomando en cuenta qué va a pasar con esos acreditados”.Explicó que dicho supuesto no afectará directamente en los créditos del Infonavit al calcularse tales montos en Unidades de Inversión (UDI), ni en los créditos del FOVISSSTE, calculados en Unidades de Medida y Actualización (UMA).“La banca comercial seguramente está festejando el aumento”.Por lo que urgió a establecer un plan o una medida para evitar una mayor afectación a los titulares de créditos en Veces el Salario Mínimo (VSM).