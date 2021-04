Aumentaron las llamadas de extorsión en Coatzacoalcos

Durante las vacaciones de Semana Santa las llamadas de extorsión en Coatzacoalcos aumentaron al doble, confirmó el director de la Policía Municipal, Víctor Ulises Osorio Soler.



Explicó que los delincuentes se hacen pasar por miembros de grupos delictivos intimidando a las familias para sacarles dinero, sin embargo, según investigaciones, se trata de personas que ni siquiera se encuentran en el estado de Veracruz.



“En estos últimos días ha habido mucha extorsión telefónica, se hacen llamar personas que integran el Cártel del Noreste, es un cártel que está en Nuevo Laredo, empezó ahorita en Semana Santa, hemos detectado que las personas no son de Coatzacoalcos, pero que obtienen su información por medio de redes sociales y aprovechan haber quienes les deposita algo, 500 o mil pesos es ganancia para ellos”, comentó.



Es por ello que lamentó que las personas no tengan la cultura de la denuncia por temor a que tomen represalias contra los miembros de sus familias.



Ante la situación, insistió en la creación del grupo interdisciplinario en el que buscan integrar a la Fiscalía General del Estado (FGE), así como las diferentes corporaciones policiacas para que se enfoquen directamente a combatir el tema de la extorsión.



Por enésima ocasión Osorio Soler pidió a la ciudadanía a no contestar número desconocidos o en dado caso colgar cuando reciban este tipo de llamadas e inmediato reportarlo al 911 para que se tenga un registro.



“Lo pueden reportar al 911 para que quede el registro del teléfono, pero como les he mencionado el paso preventivo es no contestar llamadas de número que no conocemos y en caso de que ya lo hicimos colgar el teléfono definitivamente”, detalló.